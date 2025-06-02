Göztepe:0-2:Galatasaray

"Bu sezon daha zordu ama daha kolay bitti" diye değerlendiriyordu Okan Buruk sezonu çıkmış olduğu bir youtube kanalında. Ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğu garantilemiş bir hoca olarak, "formalite" maçlarında bir yandan kazanma serisini sürdürmek isterken, bir yandan da lig boyunca az süre verdiği oyuncularını görmek istiyordu ve son haftalarda şampiyonluğu getiren "as" kadrodan sadece Sanchez ile çıktı Göztepe deplasmanına... Osimhen'i, Muslera'yı, Barış'ı, Yunus'u görmek isteyen İzmir'li Galatasaraylılar hayal kırıklığına uğradı ama işin iyi tarafından da Mertens'i kaptanlık bandıyla seyrettiler, gelecekte adından çokça söz ettirecek genç stoper Arda'nın ilk defa Galatasaray formasıyla sahaya ayak basmasına şahitlik ettiler...
Galatasaray'ın rotasyonu ev sahibinin hocasına sorulduğunda Stoilov kısa ve net cevap veriyordu: Hangi takımın kadrosunda Mertens ve Morata var?
Ev sahibi olmanın avantajı ve coşkulu taraftarının da desteği ile Göztepe baskılı başladı oyuna ve daha ikinci dakikada pozisyon buldular ama Günay başarılıydı. Çok geçmeden de Morata'nın iyi pasında Ahmed kaleciyle karşı karşıya pozisyonda, topu auta atıyordu.
Maç eksikliği açık seçik göze batan Galatasaraylı topçular, Göztepelilerin baskısını paslarla yarmaya çalışırken, rakip buna izin vermiyor, Okan Buruk'un taktiğini Galatasaray'a karşı uyguluyor, birinci bölgede baskı, orta sahaya da stoperleri yaklaştırıp uzun atılan topları kapıyor ve kaptığı toplarla Günay'ı epey terletirken, Tijanic'in şutunda Günay'ın reflkeksi jeneriklikti ki devamında kornerde Romulo'nun kafası da az farkla auta gidiyordu.
Kerem Demirbay'ın hataları Galatasaraylı savunmacıları zor duruma düşürürken, 32. dakikada öyle bir hata yaptı ki "dayı, Romulo tek başına yarı sahayı geçti, Günay'ı da geçti de Jakobs yatarak golü önledi. Maçtan sonra Kerem Jakobs'a bir hediye almıştır umarım...
Futbol sürprizleri ile güzel deriz ya, maçın Galatasaray adına en "kötüsü" olan Kerem, Jakobs'un harika pasında biraz daha dikkatli vursa, top direk yerine filelerle kucaklaşacak ve "dayı" manşetlerde yer alacaktı. Dayı atamayınca, maçın en iyisi Jakobs bu kez Ahmed'e attırmak istedi golü ama onun kale dibinde dokunuşunda Lis başarılıydı...
İlk devre golsüz sona erince ikinci yarıya Galatasaray biraz daha derli toplu başladı ki Mertens'in pasında Nielsen Ahmed'i "tekmeledi", hakem Batuhan Kolak devam dedi lakin VAR oyunu durdu, penaltı çıkacakken, Ahmed'in ofsaytı tespit edildi. Sonraki dakikalarda Romulo'nun serbest atışında Günay'ın kurtarışı vardı ve 10 dakika sonra Kubilay ev sahibinin beklediği golü attı ama karar ofsayttı, tabela değişmedi.
Ve dakikalar ilerledikçe Galatasaray ağırlığını koymaya başladı oyuna, Ahmed ve Kerem ile pozisyonlar kaçırdıktan sonra, Lis'in Ahmed'i düşürdüğü bir pozisyonda ki hakem sarı kart verdi ama kırmızı da çok rahat verilebilirdi, topun başına geçen Kaan Ayhan bir çok futbol programının jeneriğinde yer alacak bir gol attı...
Golü bulduktan sonra Okan Buruk, Eyüp, Jelert, Metehan gibi genç topçuları da oyuna alarak onlara da forma şansı verirken, Sanchez'in repertuarında olan çalımlarla rakip sahayı yarma işini bir kez daha yaptı "El Patron", Jakobs boştaydı, topu ona yolladı ve maçın yıldızı Jakobs Morata'ya maçı bitirecek asisti yapıyordu...
Uzatmalarda Eren'in getridiği topta Morata'nın plasesi savunmadan dönerken, Yusuf'un "zekice" aşırtmasını kaleci kornere yollarken, maçın skorunu tayin ediyordu...
Rotasyonlu bir kadroyla da olsa, şampiyonluk garanti de olsa, Galatasaray'ın kazanma alışkanlığını sürdürmesi ve 90 puan barajını aşması bakımından kazanması değerliydi ki, bir gün sonra Yenikapı'da bir milyona yakın taraftarla birlikte yapılacak 25. Şampiyonluk kutlamasında yüzlerin gülecek olması da işin başka bir boyutuydu...
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Batuhan Kolak, Samet Çiçek, Erkan Akbulut
Göztepe: Mateusz Lis, Malcom Bokele, Heliton, Koray Günter (Kuryu Matsuki dk. 77), Ogün Bayrak (Taha Altıkardeş dk. 83), Anthony Dennıs (Furkan Bayır dk. 46), Ahmed Ildız, Lasse Nıelsen (Nazım Sangare dk. 83), David Tijanic (Novatus Miroshi dk. 46), Kubilay Kanatsızkuş (Emersonn dk. 77), Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Arda Ercan, Tibet Durakçay
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Galatasaray: Günay Güvenç, Przemyslaw Frankowski (Elias Jelert dk. 80), Davınson Sanchez, Carlos Cuesta (Arda Ünyay dk. 90+3), Ismaıl Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu (Eyüp Aydın dk. 80), Dries Mertens (Eren Elmalı dk. 68), Kerem Demirbay (Yusuf Demir dk 68), Ahmed Kutucu (Metehan Baltacı dk. 88), Alvaro Morata
Yedekler: Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Efe Akman, Mario Lemina
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Kaan Ayhan (dk. 70), Alvaro Morata (dk. 90+1) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk.11 Heliton, Dk.69 Lis, Dk. 89 Romulo (Göztepe)
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