Icardi ve Hagi'den Karşılıklı Mektuplar

Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında attığı golle Hagi'nin rekorunu kırdıktan sonra ona hitaben instagram hesabından bir mektup yayımladı. İşte o satırlar:
"Sevgili Maestro Gheorghe Hagi,
Size, dev adımların izinde yürüdüğünü bilen birinin alçakgönüllülüğüyle ve yüreğim dolu bir şekilde yazıyorum.
Bugün pek çok kişi bir rekordan, sayılardan ve istatistiklerden bahsediyor. Ben ise çok daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum: MİRAS'tan.
Sizin rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz geride sadece goller bırakmadınız; bir kimlik, bir karakter ve bir gurur bıraktınız. Galatasaray’ın kendisini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Tüm bir ülkeye, bu kulübe duyulan sevginin sonsuza dek süreceğini öğrettiniz.
Hepimizden önce Metin Oktay vardı. Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu öğreten isim... Bu formayı onura, tutkuya ve bir kadere dönüştüren kişi.
Siz bu mirası aldınız ve onu başka bir boyuta taşıdınız. Sizin sayenizde bizden sonra gelenler, burada sadece futbol oynanmadığını, burada bir tarihin savunulduğunu anladık.
Bugün bana Türkiye'nin idolü olduğumu söylüyorlar. Beni oynarken izlemek için Galatasaraylı olan çocuklar olduğunu, bu formayla futbola yeniden aşık olan yetişkinler olduğunu anlatıyorlar.
Size çok basit ve çok içten bir şey söylerken bana inanın: Bu aşk benimle başlamadı. Metin Oktay ile başladı. Sizinle büyüdü. Bana ise bu aşkı devam ettirme onuru düştü.
Bu tutkuyu ben yaratmadım, ben onu miras aldım. Benim en büyük sorumluluğum ise bu tutkuyu korumak, onurlandırmak ve yeni nesillerde büyümesini sağlamaktı.
Eğer bugün koca bir nesil "Galatasaraylıyım" derken gurur duyuyorsa, bunun sebebi sizin gibi devlerin bu armanın sadece yetenekle değil, karakter ve ruhla savunulacağını öncelikle öğretmiş olmanızdır.
İdol olmak sadece önemli goller atmak değildir. İdol olmak, insanların hafızasında yer etmektir. Ve bu konuda Maestro, siz her zaman ölümsüz kalacaksınız.
Eğer bugün ismim sizinkinin yanında anılıyorsa, bunu büyük bir onur kabul ederim. Çünkü sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfayı paylaşmak kutlanacak bir şey değil, şükredilecek bir durumdur.
Geçmişte olduğunuz her şey için teşekkürler. Hâlâ olduğunuz her şey için teşekkürler. Bugün yürüme ayrıcalığına sahip olduğum bu yolu inşa ettiğiniz için teşekkürler.
Sonsuz hayranlık, saygı ve minnetle Mauro Icardi"
Gheorghe Hagi de bu mektuba yine kendi instagram hesabından şöyle bir cevap verdi:
"Sevgili Mauro,
Galatasaray formasıyla sergilediğin olağanüstü performans için seni tebrik etmek istiyorum. Bu; yeteneğini, kararlılığını, futbola ve sarı-kırmızı renklere olan tutkunu anlatan fevkalade bir başarı.
Galatasaray tarihine hoş geldin! Tıpkı benim kendi dönemimde yapmaya çalıştığım gibi, Galata için altın sayfalar yazmaya ve gelecek nesillere ilham vermeye devam et.
Haklısın; rakamların ötesinde, asıl önemli olan taraftarların kalbinde bıraktığın izdir. Sen bir golcüden çok daha fazlası olmayı başardın: Bir idole, bir Galatasaray efsanesine dönüştün.
Saygı ve hayranlıkla,
Gheorghe Hagi"
