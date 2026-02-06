Galatasaray:3-1:İstanbulspor

"Galatasaray kariyerimin bir parçası değil, Galatasaray hayatımın bir parçası." diyordu maçtan sonra Galatasaray forması ile 118. maçında attığı 73.golle Hagi'nin rekorunu kıran ve Galatasaray'ın tarihte en fazla gol atan oyuncusu olan Mauro Emanuel Icardi Rivero. Galatasaray'ı şampiyonluklara taşıyan, daha da önemlisi yeni nesli Galatasaraylı yapan unutulmaz iki sezon sonrası sakatlık nedeniyle bir seneye yakın vakti tedavi ile geçirdikten sonra sahalara dönüp eski formunu yakalamaya çalışırken, hayatı fast food gibi yaşayanların klasik tabirle "Vefa'yı sadece semt adı olarak bilenlerin" satılsın dedikleri Icardi efsane Hagi'yi geçiyordu İstanbulspor filelerini havalandırırken... Talihin de böylesi derler ya, Galatasaray forması ile ilk golünü de yine sarı-siyahlılara atmıştı Arjantinli yıldız...
Her sene statüsü değişen ki genelde üç İstanbullunun sonuna kadar gidebileceği şekilde planlanan Türkiye Kupasının bu sene üçlü grubunda Başakşehir ve Fethiyespor'u yendikten sonra totalde 9 puan yapmak için kendi taraftarı önünde sahaya çıkmıştı Galatasaray. Maçın hafta içi olması, rakibin zayıf olması gibi nedenlerle yönetim kombine devrini açınca sosyal medyada ünivesitelilere bilet devri kampanyası başladı ki, bir çok genç belki de ilk defa mabede gelme şansı bulabildiler.
Kupa kalecisi Günay file bekçiliği yaparken, önünde bu hafta sonu Rize'de olmayacak olan Lemina ile Okan Buruk'un yeni jokeri sol ayaklı Kazımcan vardı. Takımın bekleri ise Gökdeniz ve Eren olurken, Kaan, Torreira ve İlkay orta sahada yer alacaktı. İleri hat ise Ahmed, Asprilla ve İcardi'den oluşuyordu. Bir kaç gün önce Kayserispor karşısında Lang'ı seyreden Galatasaraylılar, bu maçta yeni transfer Aspirlla'yı sedecekti ki 90 dakika da sahada tuttu onu Okan Buruk. "İlk elin günahı olmaz" derler, yeni gelen topçuyu, hele ki çocuk yaşta gençse bir yere alışma süreci uzun sürer, hemen yargılamamak lazım da İstanbulspor maçında sağ kanatta görev aldı ama kenar yerine biraz daha ortada oynamalı izlenimi yarattı. Top ayağına alıp, rakibini geçmeye çalıştığı bir çok defa topu kaptırdı, ikili mücadelede de zayıf kaldı ki Türkiye ligi sert bir lig, çarpışmada ayakta kalan kazanır. Lakin, boşa kaçan bir çok arkadaşını savunma arkasına kaçırdı, pozisyonlar buldukça da şut atmaya çalıştı ki bunlar da Kolombiyalı topçu için olumlu hareketlerdi.
Maça dönersek, daha dördüncü dakikada Icardi kendi kaptığı topla başlattığı atakta Ahmed'in asisti ile gol perdesini açtı, rekoru kırdı, "Aşkın Olayım"ı söyletti tribünlere, sonrasında Asprilla ve Ahmed'in denemelerinde kaleci başarılı olurken, 23te Asprilla'nın ortasında kaleciden seken topu ceza sahası önünde kontrol edip "zımbalayan" Torreira ile fark ikiye çıkıyordu. Tabii daha golün sevinci bitmeden pozisyonunu yadırgayan Gökdeniz'in hatsı Lemina'nın hatasıyla birleşince Mendy kaleciyi de geçip boş kaleye topu yuvarlıyordu. Icardi'nin golünün "copy-paste" tekrarında Torreira Eren'e veriyor, onun plasesini kaleci çıkarırken, Icardi'nin neden klas golcü olduğu bir kez daha tescilleniyordu. Ve üç dakika sonra Ahmed Kutucu Eyüpspor günlerini hatırlatan uzaktan attığı golle tekrar farkı ikiye çıkarıyordu. Sonraki dakikalarda Kaan'ın şutları farkı değiştirmezken, takımlar soyunma odasına gidiyordu.
İkinci devreye Torreira'nın yerine hafta sonu cezası nedeniyle oynamayan Barış girerken, Galatasaray farkı arttırmak istiyordu lakin Ahmed ile kaleci İsa'nın çarpışması sonrası iki topçunun da oyundan alınması, İsa'nın ambülansla hastaneye götürülmesi herkesin tadını kaçırıyor, oyuncular biraz daha sakınarak topa müdahale ediyordu. Hal bötle olunca Galatasaray adına İcardi'nin dönerek vurduğu şut ile Asprilla'nın savunmadan kornere çıkan topu dışında pek pozisyon olmazken, deplasman ekibinde Mendy'nin gollük şutunu Günay iki hamlede çıkarıyordu.
Galatasaray hanesine bir üç puan daha yazdırırken, rekoru kıran Icardi kadar ilk defa Galatasaray formasını resmi bir maçta giyen Dağhan ve Furkan da bu maçı unutamayacaklar. Fethiyespor karşısında ilki yaşayan 16 yaşındaki Ada Yüzgeç bir de gol atabilseydi, 4 Şubat 2026 tarihi pek çok yönüyle unutulmazlar arasına girecekti.
Stat: RAMS Park
Tarih:04/02/2026
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Şengül, Kerem İlitangil VAR:Efe Tanrıverdi
Galatasaray: Günay Güvenç, Gökdeniz Gürpüz (Ada Yüzgeç dk. 75), Mario Lemina (Wilfried Singo dk. 75), Kazımcan Karataş (Dağhan Kahraman dk. 88), Eren Elmalı (Furkan Koçak dk. 83), Kaan Ayhan, Lucas Torreira (Barış Alper Yılmaz dk. 46), Yaser Asprilla, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu (Ismail Jakobs dk. 52), Mauro Icardi
Yedekler: Batuhan Şen, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Noa Lang
Teknik Direktör: Okan Buruk
İstanbulspor: İsa Doğan (Mücahit Serbest dk. 51), Özcan Şahan (Yunus Bahadır dk. 46), Demir Mermerci, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Turan Deniz Tuncer (Yusuf Ali Özer dk. 80), David Sambissa (Alieu Cham dk. 71), İsa Dayaklı, Ömer Faruk Duymaz (Muhammed Mert dk. 71), Mendy Mamadou, Ertuğrul Sandıkcı (Mustafa Sol dk. 71)
Yedekler: Fatih Tultak, Demeaco Duhaney, Furkan Çiftçi, Soner Salih Yavuz
Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk
Goller: Mauro Icardi (dk. 5), Lucas Torreira (dk. 24), Ahmed Kutucu (dk. 33) (Galatasaray), Mendy Mamadou (dk. 26) (İstanbulspor)
