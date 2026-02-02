Galatasaray:4-0:Kayserispor

Vanspor maçında Hagi, Konyaspor maçında İliç, Kasımpaşa maçında Icardi, Akhisar maçında Drogba, Kayseri maçında Gomis ve Ümraniye maçında Mertens... Dün gece bu listeye adınız yazdırma şansını daha hakemin başlama düdüğünün yankısı bitmeden Sallai'nin ortasında bomboş kafayı auta vurarak kaçırıyordu çiçeği burnunda transfer Noa Lang...
Bir çok potansiyel transferin adının geçtiği ama sadece Lang ve Aspirlla'nın kadroya dahil edildiği kadroda Manchester City maçının ardından ev sahibi sarı-kırmızılılar cezalı Barış Alper'in yokluğunda Hollandalı yeni transferini ilk onbire yazarak başladı Kayserispor maçına. Hava soğuk ve yağmurluydu, tribünlerde yer yer boşluklar vardı da maça saatler kala çıkan "Icardi Juventus'a gidiyor" asparagası sosyal medyada heyecan yaratmış, bu ateş Sami Yen tribünlerine de yansımıştı da sanalla gerçek çok farklıydı. Sosyal medya "kralı tahtından etmiş, biletini kesmişti" ama tribünler ortalığı Icardi diye inletiyordu maçtan önce topçular sahaya çıktıklarında...
Rakip ligde can çekişen Kayserispor olunca, Galatasaray için kendi evinde kağıt üzerinde rahat bir maça çıkacaktı, gerçek de öyle oldu. İlk dakika Lang kafayı kaçırdı ama yedinci dakikada Yunus'un ortasında Kayserispor'lu Opoku ters bir vuruşla gol perdesini açıyordu ev sahibi adına. Devamında da bir kaç dakika sonra Sallai yine ortaladı, bu defa Eren rahat pozisyonda kafayı dışarı atıyordu. Arzuluydu Galatasaray, Osimhen ve Yunus'la rakip ceza sahası önünde baskı kuruyor, top da kapıyordu ki, bu anların birinde Lang'ın şutunu Bilal kurtarıyordu. Gözlerin üzerinde olduğu yeni transfer istekliydi, çalışkandı ama ilk maçı olduğu için de hata yapmamak için biraz daha garanti oynuyordu. Barış'ın kanadında ondan daha teknik ama onun kadar güçlü olmayan bir oyuncu gelmiş Galatasaray'a... Hollandalı topçu 17'de Eren'i de savunma arkasına kaçırdı, onun pasında Osimhen'in şutu kale direğini yalayarak auta gidiyordu.
Galatasaray oyunu rakip sahaya yoğmış, savunmacılara da pres yaptığı bir anda kaleciye atılan kısa topu kapan Osimhen gole giderken Bilal tarafından düşürülünce hakem penaltıyı gösteriyordu. Herkes kırmızı kart beklerken, yeni kurallar hem penaltı hem kırmızıya izin vermiyordu. Topun başına geçen Osimhen yerden sert vuruşla farkı ikiye çıkarırken, takımını da rahatlatıyordu.
Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe oyunu sık sık durdururken, 33. dakikada Lemina'ya öyle bir sarı kart gösterdi ki... Kelimeler kifayetsiz... Bu kartla Gabonlu oyuncu bir hafta sonraki Rize maçında cezalı duruma düşüyordu. Lemina demişken, Lang'ın serbest vuruş ortasında Torreira'nın aşırttığı topa yaptığı rövaşetayı Bilal zorlanarak kornere atıyordu...
Deplasman takımının forvetleri Sanchez ve Abdülkerim arasında ezilirken, maçın başında Furkan'ın şutu dışında devre biterken Uğurcan'ın hatasıyla topu önünde bulan Onugkha'nın plasesi auta gidiyordu.
İkinci devre Uğurucan'ın uzun mesafeli pasında Osimhen'in topu indirip Sara'nın neredeyse golüyle başlayacaktı da Bilal yine başarılıydı ama dönen topta Osimhen kafayı kaldırsa Lang'a ilk maçta ilk golün asistini yapacaktı. Devamında Galatasaray üçüncü golü atmak için baskıyı arttırdı, pozisyonlar sonuç vermezken, son yarım saate girilirken Sallai'nin uzun mesafeli pasını kovalayıp yakalayan Osimhen Sara'nın eliyle işaret ettiği bölgeye meşin yuvarlağı bırakınca Brezilyalı da son haftalardaki gol serisini devam ettiriyordu. Son üç maçında dört gol atan Gabriel Sara, 101 defa topla buluşup 95 isabetli pasla Süper Ligde kendi rekorunu kırarken, saha içinde de ayak basmadık yer bırakmazken, Osimhenle birlikte yaptığı presle Mertens'i de hatırlatıyordu.
Farkın açılmasıyla Okan Buruk, Lemina, Abdülkerim ve Sallai'nin yerine Icardi, Kazımcan ve Kaan'ı oyuna dahil edince takımın ritmi bozulunca Kayserisopor Uğurcan'ın kalesine daha fazla gelmeye başladı ki, bir de gol attılar lakin pozisyon ofsayttı...
Ve bitime 20 dakika kala Lang kenara gelip Asprilla sahaya girince, taraftar bir diğer yeni transferi de seyretme şansı buluyordu. Kolombiyalı genç oyuncu biraz tedirgindi, top ayağına yakışıyordu ama ilk maç ilk heyecan yeteneklerini çok da sergileyemedi ama bir çalım sonrası şutu az farkla yan ağlara takılınca taraftarı yine de oturdukları koltuklarından zıplattı.
Maçta uzatmalar oynanırken Ahmed Kutucu'nun şutunda top rakip savunmacıdan dönerken, hakem VAR uyarısıyla maçı durdurup bir karar bekliyordu. "Böyle de penaltı olmaz" derken, monitöre çağrılan Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösteriyordu. Tabii ki topu eline alan oyuncu kaptan Icardi olacaktı, Arjantinli'nin füzesinde Bilal yerinden bile kıpırdayamazken, İcardi Hagi'nin 72gollük rekorunu egale ediyordu...
Maç sonu ise üçlü çektiren Lang, Asprilla ve Icardi olurken, Lang ultrAslan bayrağı ile sahayı dolaşıyordu... Tabelada artı üç puan yazılmışken, kafalarda ise o bitmeyen soru vardı: Yönetim transferler nerede?
Stat: RAMS Park
Tarih: 01/02/2026
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Süleyman Özay, Mehmet Kısal VAR: Ömer Faruk Turtay
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Kazımcan Karataş dk. 65), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Kaan Ayhan dk. 65), Eren Elmalı, Lemina (Icardi dk. 65), Torreira, Yunus Akgün, Sara, Lang (Asprilla dk. 73), Osimhen (Ahmed Kutucu dk. 82)
Yedekler: Günay Güvenç, Jakobs, İlkay Gündoğan, Gökdeniz Gürpüz, Singo
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kayserispor: Bilal Bayazit, Aaron Opoku (Katongo dk. 87), Semih Güler, Denswill, Carole, Bennasser (Dorukhan Toköz dk. 78), Ramazan Civelek (Mane dk. 46), Furkan Soyalp (Makarov dk. 59), Benes, Cardoso, Onugkha (Mendes dk. 59)
Yedekler: Onurcan Piri, Burak Kapacak, Tuci, Görkem Sağlam, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Radomir Djalovic
Goller: Aaron Opoku (dk. 8 k.k.), Osimhen (dk. 26 pen.), Sara (dk. 60), Icardi (dk. 90+4 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Eren Elmalı, Lemina (Galatasaray), Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Denswill, Makarov (Kayserispor)
