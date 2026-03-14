Galatasaray:3-0:Başakşehir

Aslanın dişine kan değmişti dün gece Fenerbahçe'nin lig sonuncusu Karagümrük karşısında kaybetmesi ile... Mayıslar bizim demek için, dört sene üst üste şampiyonluk rekorunu egale etmek için sayılı maçlar kalmışken, Ali Sami Yen cehenneminde Başakşehir'i konuk edecekti...
Abdülkerim ve Sane cezalıydı, üstelik teknik direktörü de saha kenarında olmayacaktı ama dedik ya, üç puan alınmalıydı, alınacaktı da...
Okan Buruk saha kenarında yoktu ama "Liverpool karşısında topçularım yoruldu" diyerek rotasyon peşinde koşmayıp, "güvendiği ve hazır olan" kadrosunu sürmüştü sahaya. Kalede Uğurcan yer alırken, Sallai ve Eren bek, cezalı Abdülkerim'in yerine Sanchez'in partneri Singo olacaktı. Torreira ve Sara savunma önünde pozisyon alırken, gol arayacak isimler de Barış, Yunus, Lang ve Osimhen olacaktı... Kenarda da Icardi, Lemina, İlkay, Boey ve Jakobs gibi oyuncular da vardı.
Hafta içi Liverpool maçı başlamadan önce Osimhen'e yapılan dev pankart ile Nijeryalı golcü göz yaşlarına boğulurken, bu sefer de Torreira'nın kalbine dokunuyordu Galatasaray taraftarı. Sadece Uruguaylıyı da değil, tüm topçulara yönelik "Yediden yetmişe bütün aile gurur duyuyor sizlerle" yazan pankart vardı. Yaşlılar haftası nedeniyle çocuklar yerine abiler-ablalarla maça çıkan iki takım alkışı alırken, Liverpool maçında yapılan Osimhen pankartını diken teyzeler de Osimhen'le birlikteydi seramonide.
İlk tehlikeli atak konuk Başakşehir'den gelirken, sonrasında Eren'in pasında Sara'nın vuruşu auta gidiyordu. Nuri Şahin Galatasaray'ı iyi etüt etmiş, ev sahibinin baskısını kaleciden başlayan toplarla pas yaparak kırıyordu da Galatasaray'ın ataklarında da iyi kapanıp, kalesinde pozisyon vermiyordu. Öte yandan Sanchez ve Singo'nun arkasına attığı toplarla pozisyon arıyordu, bu ataklarda da Yusuf'la bir kaç tehlikeli pozisyon buldu da Uğurcan yine kalesini gole kapamıştı.
Uğurcan'ı uzun toplara zorlayan Başakşehir, ev sahibini belki durdurmuştu ama Juventus, Liverpool'un durduramadığı Barış'ı Ebosele mi durduracaktı? Galatasaray sağ kanattan zorlarken rakibini, en tehlikeli atak da 25 dakikada Eren'in sol kanattan getirip penaltı noktası üzerinde Yunus'a yolladığı topla geldi de kaptanlık bandını takma gururu yaşayan Yunus topu auta yolluyordu.
28'de Barış'ın kavalında krampon izleri bırakan Ebosele kırmızı görmezken, maçın ileri dakikalarında atılacağı sinyalleri verdi ki, bir 28 dakika daha oynadıktan sonra oyundan atılıyordu.
İlk yarım saat ortada geçen oyundan sonra Galatasaray'ın atakları gelmeye başladı, özellikle Sara'nın şutları kaleyi tutmazken, Lang'ın ortasında Singo'nun en tepeye çıkıp kafayı vurması direkle sonuçlanırken, Sanchez fileleri havalandırıyor ama yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırıyordu. 4 dakika sonra Lang'ın bir başka köşe vuruşunda Osimhen boş pozisyonda olduğu halde kafayla auta atıyordu topu. Yine sonrasında Torreira'nın topu kapıp, Barış-Sara ortaklığında meşin yuvarlak yine üç direğin arasından geçmiyordu.
Golsüz biten ilk devre sonrası Galatasaray ikinci kırk beş dakikaya "fırtına" gibi başladı, Sallai'nin füzesini Muhammed harika çıkarırken, Yunus'un savunma arkasına topunda Barış kaleyi ıskalıyordu. Başakşehir'in ikinci devre ilk ve tek atağında kanattan yerden yapılan ortada Selke topa dokunamazken, sonrasında Ebosele'nin Sallai'nin ayağına basması sonrası oyundan atılıp kazanılan serbest vuruşta Singo Galatasaray forması ile ilk golünü atıyordu.
Bir kişi eksik rakibini kalesine hapsetmiş olan Galatasaray ikinci gol için "haldır haldır" gelirken, Barış'ın sol ayağıyla ortasında Osimhen ceza sahası çaprazından öyle bir "dömivole" vurdu ki, üst direk fena halde sarsılırken, Puşkaş Yılın Golü ödülü de kaçıyordu. Ama Osimhen'in üzülmesi çok uzun sürmedi, iki dakika sonra Yunus'un ara pasında Osimhen iyi kontrol etti ve şutu farkı ikiye çıkarıyordu...
Fark ikiye çıkınca, rakip de çok gelemeyince Uğurcan'ın kalesine İrfan hoca değişikliklere başladı, Boey, İlkay, İcardi, Kaan ve Nhaga oyuna dahil oldu ve Galatasaray taraftarı yine başladı genç topçuyu her topla buluştuğunda alkışlamaya. Bu alkışlar da bitime beş dakika kala Lang'ın Yunus'u savunma arkasına kaçırması sonrası Yunus'un Nhaga'ya al da at pası ile alkışlar gol sevincine dönüşüyordu. "Biz bir aileyiz" sadece bir cümle değildi, Nhaga'nın VAR kararını bekleme süreci ve hakemin orta noktayı göstermesi sonrası ortaya çıkan coşku ile vucüt buluyordu...
Zorlu fikstürde oynanan Başakşehir maçında fark üçe çıkmış, tribünlerin dört tarafında "sarı-kırmızı-şampiyon-cimbom" tezahüratları yükselirken, Eren'in ortasında Icardi'nin kafasını Muhammed iki hamlede zorla tutarken, bu gece tribünlere "Aşkın Olayım"ı söyletmiyordu...
Galatasaray taraftarı için güzelliklerle geçen maçın en şık hareketi de ilk devre Yusuf'un şutunda Uğurcan topu kornere atmışken, yardımcı hakemin aut göstermesi sonrası sarı kırmızılı file bekçisi hakemi uyarıp, pozisyonun korner olduğunu belirtiyordu... Bravo Uğurcan... Sadece son üç maçta kaleni gole kapamakla kalmadı, aynı zamanda "adamlığın" da kitabını yazdı...
Stat: RAMS Park
Tarih: 14/03/2025
Hakemler: Batuhan Kolak, Çağlar Uyarcan, Kerem Ersoy VAR: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Nhaga dk. 82), Sanchez, Singo (Kaan Ayhan dk. 79), Eren Elmalı, Torreira (Boey dk. 74), Sara, Barış Alper Yılmaz (İlkay Gündoğan dk. 74), Yunus Akgün, Lang, Osimhen (Icardi dk. 75)
Yedekler: Günay Güvenç, Jakobs, Ahmed Kutucu, Asprilla, Lemina
Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Ebosele, Kemen, Umut Güneş (Onur Ergün dk. 79), Yusuf Sarı (Onur Bulut dk. 59), Shomurodov (Crespo dk. 70), Brnic (Ba dk. 58), Selke (Bertuğ Yıldırım dk. 70)
Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Nuno da Costa, Kaluzinski, Harit
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Singo (dk. 57), Osimhen (dk. 66), Nhaga (dk. 84) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Ebosele (dk. 56) (Başakşehir)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder