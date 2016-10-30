30 Ekim 2016 Pazar
Adanaspor:0-1:Galatasaray
Maçı canlı izleme şansım olmadı, bir nişan dolayısıyla televizyonsuz bir ortamdaydık ve Adanaspor-Galatasaray maçı ile ilgili gelişmeleri twitterdan takip etme durumunda kaldık. "Galatasaray golü bulacak", "Bu gece farklı bir Galatasaray var", "Şu anda atılacak gol, golleri de getirecek" diye ümit ve heyecanla başlayan tweetlerden sonra, "Bu takım niye oynamıyor?", "Eren'e kimse orta yapmıyor", "Sabri'ye bu kadar verilen şans Cavanda ve Linnes'e neden verilmiyor, oynamadan nasıl gelişmeleri bekleniyor" ve "Sneijder'siz Galatasaray iki pas dahi yapamıyor" diye yazılanları okuyarak devre bitiyordu. İlk 45 dakika için istatistikler kötü değildi de, tweetler "fenaydı", kararıyordu bünye takip ettiğim renkdaşlarımın yazılarını okudukça. İkinci devrede de "kara bulutlar" kaplamıştı "tweet alemini". "Podolski neden oynuyor?"dan tutun da "Selçuk devre arasında ücretsiz gönderilmeye" kadar uzanıyordu yelpaze. Aziz Üstel bile oyun kurallarını hatırlatıyordu Galatasaraylı topçulara "Futbolda gol atmak için topun kale çizgisini geçmesi gerekiyor" derken, Bruma'nin füzesi dağıtıyordu kara bulutları. Yasin-Sinan ve Tolga-De Jong değişiklikleri de beğenilmezken, "Podolski yürüyemiyor, Josue girsin" artık diye Riekerink hocaya akıl verenler de vardı...
Galatasaray deplasmanda bir atıp, üç puanı cebe koyarken, yine twitterda Galatasaray'ın bu gece pas rekoru kırdığı konuşuluyordu. İstatistik deyince aklıma gelen iki veciz söz vardır, biri Sir Alex Ferguson'un "İstatistik mini eteğe benzer, çok şey gösterir ama asıl göstermesi gerekeni göstermez"i ve diğeri Metin Türel'in istatistik işini yerle bir eden vecizesi: "Hagi sana 40 metreden bir çakar, nereye koyacağını bilemezsin o istatistikleri." Son senelerde sayılar ve rakamlar futbolumuza o kadar çok girdi ki, artık bu güzel oyundan zevk alamaz noktaya geldik. "Koşu mesafesi, kilit pas, isabetli pas, zart pas, zurt pas..." Dün gece Galatasaray 606 isabetli pas ile son üç yılın rekorunu kırmış ama ne taraftar ne de Jan Olde Riekerink bu oyundan memnun kalmamış: "Geçen hafta oyundan memnundum ama skor üzmüştü, bu hafta skor olarak mutluyum ama oyun memnun etmedi" diye dert yanıyordu Hollandalı hoca maç sonu röportajda. 600 küsür pas yapıyorsun ama kaleciyi zorlayacak pozisyon bir elin parmaklarını geçmezse, o zaman yırt at çöp kutusuna o istatistik kağıtlarını. Bizim için rakamların hiç önemi yok ama topçular o "yüzdelere" o kadar takıklar ki, sağ kanattan boş koşu yapan arkadaşı varken isabetsiz pas atıp, haneye eksi yazılacağı korkusuyla iki adım yanındaki arkadaşına topu yuvarlıyor bizim "kaptan" maalesef. Çok gülmüştüm, bir maçta stoper Semih en fazla isabetli pas atan oyuncu seçilmişti: Adam bütün topları ya Muslera'ya geri pas vermiş ya da yanındaki Hakan'a atmıştı.
Kötü oyunla da olsa deplasmanda kazanılan üç puan başarıdır ve Beşiktaş'ın iki puan kaybettiği bir haftada Fenerbahçe ile aradaki puan farkı arttıkça, dış mihraklar da saldırılarını daha da ağırlaştırmaya başladılar. Karizmasından, saçından, kıyafetinden Galatasaray'ın hocasına başladıkları eleştiri, "Bir insan bu kadar iyi olamaz, vardır bi' bit yeniği" diye kişiliği sorgulanır hale gelirken, en son da Riekerink kızları üzerinden "ahlaksızca" saldırıya uğramakta. Hocanın futbol görüşü ve teknik adamlığı üzerinden değil de ailesi üzerinden başladıysa saldırılar, bilinmeli ki Riekerink Bey doğru yoldadır. Galatasaray taraftarına düşen görev de, medyanın karalama kampanyası ile oluşturmaya çalıştığı kamuoyunu takmadan, Jan Olde Riekerink'e sonuna kadar destek vermek...
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz
Adanaspor: Karacic, Viera, Ramos, Digao, Renan Diniz, Tevfik Altındağ, Renan Da Silva, Koman (Dk. 88 Emre Uğur Uruç), Bekir Yılmaz, Roni (Dk. 69 Ahmet Dereli), Edgar Da Silva (Dk. 78 Magaye)
Galatasaray: Muslera, Chedjou, Carole, Semih Kaya, Sabri Sarıoğlu, Tolga Ciğerci (Dk. 60 De Jong), Selçuk İnan, Yasin Öztekin (Dk. 60 Sinan Gümüş) , Bruma, Podolski (Dk. 83 Josue), Eren Derdiyok
Gol: Dk. 71 Bruma (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 42 Chedjou, Dk. 55 Tolga Ciğerci, Dk. 58 Selçuk İnan, Dk. 72 Bruma (Galatasaray), Dk. 59 Renan Diniz, Dk. 65 Renan da Silva, Dk. 77 Bekir Yılmaz (Adanaspor)
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