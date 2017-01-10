10 Ocak 2017 Salı
Fatih Terim, Arda Turan ve FIFA Ballon d'Or Ödülleri (2)
FIFA'nın 2016 senesinin en iyilerinin ödüllendirildiği gecede geçmiş senenin alanında en başarılıları FIFA'ya üye federasyonların milli takım hocaları, takım kaptanları ve bir medya temsilcisinin oylarıyla belirlenirken, geçen sene olduğu gibi bu sene de bizi Fatih Terim ve Arda Turan temsil ederken, medya grubundan geçen seneden farklı olarak Selçuk Manav'ın yerini Mehmet Arslan aldı. 2015-2016 sezonunu şampiyon olarak bitirme ihtimali bahisçiler tarafından 5000'e 1 oran verilen Leicester City'i şampiyon yapan "kurt" hoca Claudio Ranieri yılın teknik adamı olarak seçilirken, Portekiz'i tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonluğuna taşıyan ve Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldıran Cristiano Ronaldo 2016'nin en iyi oyuncusu seçildi. Bu iki tercih de sürpriz değildi ki, Barcelonalılar gala gecesine gelmeye bile zahmet etmediler... Peki, Ranieri ve Ronaldo ödüllerini alırken, bizimkiler kime oy verdiler acaba? Arda Turan'ın, geçen yıl Fatih Terim'in telkinlerinden etkilenip kendi takımının hocası Simeone dururken, yılın teknik adamı için Jose Mourinho'yu yazması ve yine Terim gibi Messi'yi es geçip Benzema'ya oy vermesini eleştirmiştik. Bu sene "akıllı", daha doğrusu "kurnaz" davranmış bizim Arda ve yılın topçusu oylamasında üç oyuncuyu da kendi takımından yazarken, hoca seçiminde de listenin başına hocası Luis Enrique'yi yazıvermiş, bir de Simeone'ye de 3 puan vererek geçen seneden "vicdan rahatlatmış". Bir yıl evvel aralarından su sızmayıp "tek liste" veren milli takım kaptanı ile hocasının Euro 2016 sonrasında açılan araları "zoraki milli takım" barışmasına rağmen oylamada dahi soğukluğunu göstermiş...
Bitirirken geçen yıl sormuştuk, cevap bulamadık, yine soralım, Mehmet Arslan hangi kritere göre memleket medyası adına oy verdi bu seneki oylamada?
Yazı: ultras/Movement Saat 19:21
Dosya: KaralamacA
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder