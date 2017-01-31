31 Ocak 2017 Salı
Galatasaray:6-0:Akhisar Belediyespor
Yurt dışında olduğumuzdan dolayı sezonun Galatasaray adına en farklı maçını kaçırmış olduk. Bu hafta maç fotoğrafları ile yetineceğiz...
Affola...
Stat: Türk Telekom Arena
Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Ekrem Kan
Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Carole, Selçuk İnan, Josue, Yasin Öztekin (Dk. 71 Rodrigues), Sneijder, Bruma (Dk. 84 Sinan Gümüş), Podolski (Dk. 78 Eren Derdiyok)
Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram, Adu (Dk. 46 Aykut Çeviker), Sissoko, Olcan Adın (Dk. 76 Muğdat Çelik), Hasan Ali Adıgüzel (Dk. 46 Onur Ayık), Özer Hurmacı, Vaz Te
Goller: Dk. 9 Semih Kaya, Dk. 25 ve 41 Bruma, Dk. 33 Yasin Öztekin, Dk. 79 Selçuk İnan (Penaltıdan), Dk. 87 Sinan Gümüş (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 44 Adu, Dk. 68 Aykut Çeviker, Dk. 86 Ömer Bayram (Akhisar Belediyespor)
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