3 Şubat 2017 Cuma
Dünyanın En Vurdum Duymaz Topçusu
"Taraftarlar tembel topçuları sevmezler. Onlara göre futbolcunun "has"ı, sahada varını yoğunu verip, formasını terleterek yeşil zemini terk edendir. Bir kişi hariç... Dimitar Berbatov... O bütün bu tanımlamanın dışında kalmaktadır. Bulgar futbolcu "kan ter" içinde kalmaz zira o bir asalet temsilidir. En zor durumlardaki umursamaz hareketleriyle, iki adımdan gol kaçırdıktan sonraki vurdum duymaz bakışlarıyla Dimitar Berbatov hakkında sayfalar dolusu kitap yazılabilir."
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