Teşekkürler Jan Olde Riekerink

Teşekkürler güzel kalpli ve yalnız adam...
Kurulduğu 1905 yılından beri Galatasaray'ı çalıştıran onlarca hocadan biriydin, bu kulübün tarihine şampiyonluk kazandıran hocalar arasında yerini alamadın ama "adam gibi adam" duruşunla, insanlığınla, "Galatasarayli benim"diyenden çok Galatasaray'ın değerlerine gösterdiğin ilgi ile özenle bu güzide kulübün tarihine adını yazdırdın...
Gelişin çok şatafatli olmamıştı, Avrupa kupasına dahi gitme hakki alamayacak haldeki bir takımın başına geçmiş, ezeli rakip Fenerbahçe'den kupayı almıştın... O zaman konuklarını korudukların varsın şimdi seni görevden alsınlar...
Takımda yatarak milyonları götüren Umut'lari Tarik'lari, Olcan'lari kadro dışı bırakıp Gökay'ları, Mustafa'ları, Birhan'ları kampa aldığında "Riekerink bey" diyenler varsın şimdi "Riekerink bye" desinler...
Super Kupada Beşiktaş'ı yendiğinde Konya'da sevinç gözyaşları döktürdüklerin varsın şimdi istifa diye tribünde bağırsınlar...
Böyle nankördür futbol işte...
Hayat gibi...
Senden önce gitmesi gerekenler senin gidişini hazırladılar ama şunu bil ki dokunduğun sari kırmızı kalplerde hep sevgiyle ve 'adam gibi adamdı" sözleriyle anılacaksın...
Adamlığı taşıyamayanların adları bile unutulacak, ama sen unutulmayacaksın...
Güle güle sari saçlım mavi gözlüm...
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