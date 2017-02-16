16 Şubat 2017 Perşembe
Subasiç'ten Sevgilerle
Bilmem hatırlayan olacak mı Darijo Srna'nın Hırvatistan'dan 20 ton mandalina getirtip, Donetsk'te çocuklara dağıttığını...Adamsın Srna demiştik. Bir vefa hikayesi de Srna'nın milli takımdan arkadaşı kaleci Danijel Subasiç'ten geldi. Monaco'da futbol kariyerini sürdüren milli kaleci futbola başladığı NK Zadar takımına fırsat buldukça maddi yardımlarda bulunurken, geçtiğimiz günlerde de 30a yakın çift futbol ayakkabısı göndermiş... "Monte Carlo'dan bize bir paket dolusu spor malzemesi geldi, çok teşekkürler @subasicdanijel " diye Hırvat ekibi resmi twitter hesabından bu jesti duyururken, eminiz ki Subasiç'in bu son yardımı olmayacak kendisini yetiştiren kulübüne...
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