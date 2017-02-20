Futbol İki Yüzlüler ve Kıskançlarla Dolu

"Futbol iki yüzlüler, kıskançlar ve yanlış arkadaşlarla dolu. Barcelona'daki son üç senemde sürekli beni takımda düşünmediklerini duyuyordum ama bunu benim yüzüme söyleyecek yönetici yoktu. Böyle bir kararı bana bildirecek saygıları bile yoktu ki ne zaman FIFA'dan transfer yasağı geldi, o zaman bana geldiler ve sözleşme yenileme talebinde bulundular... Şu an Barcelona'yı yönetenler futbolculara nasıl davranacaklarını bilmiyorlar bile."
Dani Alves
Juventus'lu Futbolcu
Barcelona'dan ayrılışını anlatırken
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