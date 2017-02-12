12 Şubat 2017 Pazar
The Sun'a Liverpool Yasak
Kulüp gibi kulüp... Protesto gibi protesto... Tavır gibi tavır...
Öyle göstermelik, üç beş günlük tepki değil, bir ömür sürecek bir tepki gösteriyor Liverpool, İngilizlerin tabildot gazetesi The Sun'a...
Bundan 28 sene evvel meydana gelen Hillsborough faciasının hemen ardından The Sun gazetesi Liverpool taraftarının ölen kişileri gaspettiğini ve ölenlerin üstlerine idrarlarını yaptıklarını yazmış, Liverpool şehri ayaklanmıştı. The Sun'a tepki o kadar büyük olur ki, Liverpool'un ezeli rakibi Everton taraftarları da "Liverpool şehrinde The Sun satılmayacak" diyerek protestoya katılmışlardı.
Faciadan günümüze 28 sene geçmesine rağmen taraftarlar protestolarını devam ettirirken, Liverpool kulübü de cuma günü yaptığı bir açıklamayla The Sun muhabirlerinin kulübün her türlü bina, tesis, antrenman sahası gibi birimlerine girişini yasaklamış...
Dedik ya, kulüp gibi kulüp, protesto gibi protesto...
Bizde olduğu gibi taraftarın gazını almak için akreditasyonu iptal edip, üç gün sonra affedip,bir de kulüp televizyonuna çıkarmıyorlar "yalan" haber yapanları adamlar...
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