Dünya Kulüpler Şampiyonasında Viktor Kassai'nin "olay görüntülerini" izleyip penaltı kararı vermesinin ardından video hakem uygulaması konusulmaya başlanmıştı ve maç görüntüleri karşılaşma esnasında tekrar izlenerek de ilk kırmızı kart Amerika'dan geldi. New York City'nin Houston Dynamo ile karşılaştığı hazırlık maçında David Villa bir korner atışı esnasında "çaktırmadan"rakibine yumruk attı ve olaya tam hakim olamayan maçın hakemi video görüntülerine başvurdu, pozisyonu izledi ve İspanyol oyuncu da "video hakem uygulamasıyla kırmızı kart gören ilk futbolcu" olarak tarihe geçti...
20 Şubat 2017 Pazartesi
Video Hakem ve İlk Kırmızı Kart
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