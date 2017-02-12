12 Şubat 2017 Pazar
Galatasaray:1-2:Kayserispor
Beşiktaş 44 puan ...
Başakşehirspor 42 puan...
Galatasaray 39 puan...
Fenerbahçe 35 puan...
Hafta sonuna girilirken Galatasaray, liderden 5 puan geride, Fenerbahçe'den 4 puan öndeydi ve tüm rakipler maçlarını oynadıktan sonra pazar gecesi kapanışı yapacaktı sarı-kırmızılılar. Şans bu ya, cuma akşamı lider deplasmanda kaybetmiş, ikinci sıradaki Başakşehir bugün Kasımpaşa'dan 4 yemiş, peşimizdeki Fenerbahçe de Bursa'da iki puan bırakmıştı... Kayserispor karşısında kazanacak olan Galatasaray sezonun en beğenilen takımı Başakşehir ile puanları eşitleyecek, Beşiktaş ile farkı tek maça indirecekti. Bitmedi, Fenerbahçe'yi de psikolojik olarak bitirecekti...
Ama...
TT Arena'da sahaya çıkan iki sarı kırmızılı takımdan Galatasaray olanını tanıyamadık... Oyuna baskılı başlayan da, ilk şutları atan da Kayserispor oldu... Gol ve golleri de buldu deplasman takımı da 11 puanlık maça çıkan evsahi bir "hiç" olan bir ilk devre oynadı ne yazık ki...
Sneijder yoktu ve Galatasaray sanki 10 kişi, hatta 9 kişi oynar gibiydi rakibi karşısında... Şaşkın şaşkın top çeviriyordu ev sahibi topçular... Belki Josue ile başlardı Riekerink ama o da Portekizli'nin son haftalarda taraftardan aldığı tepkilerden etkilenmişti, taraftarın istediği kadroyu çıkarmıştı: Yasin-Rodriguez-Bruma...
Tamam da bunlara top kim atacaktı?
Çok koşmasıyla meşhur Tolga da o işi yapamadı, mücadeleci De Jong da...
İkinci devre Eren ve Sinan girdiler ama yine değişen bir şey olmadı, zira Galatasaray'lılar orta yapmayı akıllarına getiremiyorlardı bir türlü...
Bizim gördüğümüzü Jan Olde Riekerink de görmüştür de alacağı tepkiden dolayı Bruma'yı çıkarmaktan korkmuş olmalıydı... Oysa ki Bruma, her geçen maç bencillikte tavan yapıyor, takıma zarar veriyor. Maç içinde bir kez doğru bir hareket yaptı, o da Eren'in attığı goldeki ortası...
Kendisine en lazım maçta 5 dakikalık bir oyun oynadı Galatasaray ve o sürede bir gol attı, bir attı hakeme takıldı ve akıl almaz bir pozisyonu Eren harcadı... Aynı istek ve hırsı maça yaysaydı, belki de bu gece şampiyonluğu getirecek maçtan bahseder olurduk...
Ama...
Ama şimdi belki de şampiyonluğu kaybettiğimiz maçı yazıyoruz...
Yazık oldu....
Stat: Türk Telekom Arena
Hakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mehmet Can Hanoğlu
Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu (Dk. 66 Josue), Semih Kaya, Hakan Balta, Linnes, De Jong, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin (Dk. 46 Eren Derdiyok), Rodrigues (Dk. 46 Sinan Gümüş), Bruma, Podolski
Kayserispor: Ahamada, Hakan Aslantaş, Kana Bıyık (Dk. 18 Levent Gülen), Mabiala, Erkan Kaş, Rotman, Lawal (Dk. 64 Sow), Güray Vural, Deniz Türüç, Varela, Umut Bulut (Dk. 79 Welliton)
Goller: Dk. 29 Mabiala, Dk. 45+4 Levent Gülen (Kayserispor), Dk. 89 Eren Derdiyok (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 52 Rotman, Dk. 68 Erkan Kaş, Dk. 90+3 Varela (Kayserispor)
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