22 Şubat 2017 Çarşamba
Sen De Artık Herkes Gibisin
"Beni Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya yakıştırdıkları için teşekkür ederim ama oranın hocası bana göre Aykut Kocaman’dır. Eğer Aykut hoca Konyaspor’da devam edecek ve Fenerbahçe Kulübü bana bir teklifle gelirse tabi ki sıcak bakarım. Aslında geçtiğimiz haftaya kadar ‘Ben Galatasaray camiasına mâl olmuş biriyim, bizi sevenleri üzmeyelim’ düşüncesi içerisindeydim fakat boşta olmama ve Galatasaray ile büyük başarılar yakalamama rağmen başka bir teknik adamla anlaşılması beni açıkçası kırdı. Artık fikrim gerçekten değişti, sonuçta profesyonel insanlarız ve futbola güzellik katmak istiyoruz, Fenerbahçe’den böyle bir teklif alırsam sıcak bakabilirim."
Bunlar Hamza Hamzaoğlu'nun basında ismi Fenerbahçe ile anılmasından sonra Star Gazetesine verdiği röportajındaki sözleri. Galatasaray'a hoca olarak geldiği sezonda 3 kupa kazanarak ismi kulüp tarihine geçen, lakin sonrasında yaptığı oyuncu seçimleri ile takımı "enkaz" haline getiren ve gönderilen Hamza hoca, çocukluk aşkı Fenerbahçe'yi duyunca "kalbi yine pır pır etmiş" ve göreve talip olduğunu belirtmiş. Aziz Yıldırım'ın Dirk Advoocat'ı yollasa dahi Galatasaray ve Bursaspor'daki başarısız kariyeri sonrası Hamza Hamzaoğlu'nu takımın başına getireceğini hiç düşünmüyorum da, birileri boşta olan Hamza hoca için "yol yapmaya" başlamış ve hoca da sinyali yakmış... Nereye gidecekse gitsin, kimi çalıştıracaksa çalıştırsın, da yeter ki bizden uzak dursun artık... Bugüne kadar yaptıkları için kendisine karşı bir saygımız kaldıysa bile, artık onu da kopardı attı içimizden Hamza Hamzaoğlu... Ne demişti Nazım usta bir zamanlar:
Mâziye karışıp sevda yeminim,
Bir anda unuttum seni, eminim
Kalbimde kalbine yok bile kinim
Bence artık sen de herkes gibisin
Yazı: ultras/Movement Saat 11:49
Dosya: KaralamacA
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