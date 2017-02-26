26 Şubat 2017 Pazar
Pele'nin Oğluna 13 Yıl Hapis Cezası
Brezilya'lı futbol efsanesi Pele'nin ilk evliliğinden olan oğlu Edinho, ülkesinde uyuşturucu tacirlerine para akladığı gerekçesiyle 12 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce Santos Futbol takımının kaleciliğini de yapan Edinho, tüm suçlamaları reddedip, "Benimle ilgili ellerinde delil yok, sadece suçlularla olan arkadaşlığımı kanıt göstererek beni suçluyorlar" derken, avukatları bu cezaya itiraz ettiler ve hakim 33 yıllık hapis cezasını 12 yıl 10 aya indirerek son noktayı koydu... Konu ile basın mensuplarının sorularını cevaplayan Pele, oğlunun suçsuz olduğuna inanarak, adaletin yerini bulacağına inandığını belirtti.
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