Rusya
2018 Dünya Kupası ev sahipliğini aldığında Devlet Başkanı Putin,
dünyaya barış ve eğlence vaat etmişti ama Fransa
'daki Avrupa Şampiyonası
nda İngilizlere
sokakları dar eden Rus
holiganlar aynısını düşünmüyor. BBC Televizyonu
nun yapmış olduğu bir belgeselde ülkelerinde yapılacak olan turnuvayla ilgili görüşüne başvurulan bir taraftar "Bazıları için futbol festivali olacak ama diğerleri için şiddet festivali olacak
" derken, Spartak Moskova
'lı bir taraftar da "Bu ülkenin tarihinde her zaman savaşlar olmuştur ve savaşmak bizim kanımızda var. Eğer buraya kılıçla gelirseniz, o kılıçla ölürsünüz
" diye tehdit etmektedir Rusya'ya gelecek ülke taraftarlarını... "İşkembeden de sallamıyor" Ruslar
, zira şimdiden fitness salonlarında başlamışlar idmanlara, boş tarlalarda dövüşlere...
BBC'nin 1 saate yakın belgeseli de burada
...
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