17 Şubat 2017 Cuma
Bi' Huzur Verin
Galatasaray, bu hafta iç sahada kaybedilen Kayserispor maçından sonra teknik direktör Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırırken, yerine Igor Tudor'u getirdi. Bu ayrılıkta takımın son maçlarda aldığı başarısız sonuçların etkisi de varken, esas sebep olanlar ise hala Hollandalı hocaya "çakmaya" devam ediyorlar maalesef. Galatasaray'ın kaybettiği ve bariz hakem hatalarını rakiplerin teknik adamları ve başkanlarının dahi kabul ettiği Karabük ve Başakşehir maçlarından sonra bile hakemi sayfalarının "kıyısına köşesine" koyup, hocayı manşetlere taşıyarak "algı yaratanlar" yine "döktürmüşler" klavyelerinden hikayelerini...
Neymiş, "Riekerink formayı elinin tersiyle itmişmiş" "Galatasaray taraftarı bu tepkiye şaşırmışmış"... Mışta mış...
Bu ülkenin gördüğü en naif ve kibar hocalardan biri olan Riekerink'e karşı bu tavrın sebebi mutlaka bir "kuyruk acısıdır", Halil Özer'in "Galata Sarayı Efendileri" kitabında bahsettiği Florya'dan "sızmaları" belli ki yok ettiği, bazılarının istediği "ayrıcalıkları" vermediği ve en önemlisi işini adam gibi yaparak Galatasaray'ın menfaatlerini koruduğu olsa gerek... Kendisi hakkında çıkan haberler üzerine Hollandalı hoca şahsi instagram hesabından aşağıdaki açıklamayı yapmış:
"Dün kulüpten çıkarken her zaman olduğu gibi tesise gelen taraftarlarımız için durdum ve formalarını imzalayıp fotoğraf çektirdim...Bu sırada gazetecilerin geldiğini görünce imza vermeyi bırakıp yoluma devam etmek istedim ve sonrasında çıkan formaları imzalamadı,fotoğraf çekilmedi gibi haberler beni çok üzdü...Tesise gelen bütün taraftarlarımız çok iyi bilir ki herkesle tek tek fotoğraf çekilip imza veririm...Galatasaray taraftarı benim için hep önemli oldu ve hayatım boyunca hep önemli olmaya devam edecek..."
Bizler zaten hocanın Galatasaray'a karşı olan duygularının farkındayız, böyle haberleri "bi tarafımıza takmıyoruz" bile de, haberde bahsedilen Numan Biçen adlı taraftar da hocanın paylaştığı kalem fotoğrafının altına şu cümleleri sarf ederken, basındaki Galatasaray karşıtlarına çakmış voleyi doksana:
" adam formayı itmedi dün yapılan haber kesinlikle yalan forma imzalatan bendim ben verdim tam imza atarken 5 6 kişilik basın mensupu foto çekmek istedi o yüzden bıraktı biraz ileri gitti beni bekledi güvenlik yasak bölge dedi yine de herşey için teşekkür ediyorum kalem sahibi bnm dün floryadan almıştım böyle bir paylaşım yaptığınız için adam gibi adamsınizzz"
Şimdi bu haberi yapan utanır mı dersiniz?
Ben hiç zannetmiyorum...
Yazı: ultras/Movement Saat 00:13
Dosya: KaralamacA, Media
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