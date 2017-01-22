22 Ocak 2017 Pazar
Kardemir Karabükspor:2-1:Galatasaray
Maç yazısı yazacaktık değil mi?
Maç yazısı?
Maç...
Futbol...
Bizim bildiğimiz futbol...
Onbirer kişiyle oynanan ve hakemlerin adalet dağıttığı "güzel" oyun...
Güzel oyunmuş...
Hakemler adalet dağıtırmış...
Eskidenmiş eskiden...
Artık bırak adaleti, kazananı belirliyor bu ligin hakemleri...
Hele arkasında geniş kamuoyu varsa, istediği şekilde düdük çalabiliyor ligimizin hakemleri...
Galatasaray'dan galibiyeti aldı, belki de şampiyonluğu aldı Cüneyt Çakır ama Galatasaray'ın başında bir Özhan Canaydın, bir Ünal Aysal olmayınca, bugün, yarın, önümüzdeki hafta yine mutlu mesut hayatını sürdürecek, maçlarda görev alabilecek Cüneyt Çakır... Maalesef...
Oysa Ali Aydın'a nasıl da düdük astırmıştı rahmetli Canaydın...
Ve yine memleket medyası "torpilli" Cüneyt Çakır'ı konuşmayacak ve Jan Olde Riekerink'i taşıyacak manşetlere...
Konya maçının yıldızı Rodriguez'le neden başlamamışmış, Eren'i oyuna almak için neden bu kadar beklemişmiş, Galatasaray neden az koşmuşmuş... Muş muş muş...
Oysa ki, Cüneyt Çakır sahneye çıkana kadar, Galatasaray maçın hakimiydi... Golü bulmuş, ikinci gol için zorluydu ev sahibini ama... Ama... Ama...
Her zaman yaptığı gibi ( Biz blogda yazmaktan bıktık, o Galatasaray maçlarında taraflı olmaktan bıkmadı. Üşenmiyorsanız, zamanınız varsa tıklayın ve okuyun Bkz link: Cüneyt Çakır) yine kendisini ön plana çıkarıverdi Cüneyt Çakır...
Öyle bir penaltı çaldı ki...
Komik mi dersin...
Küfür mü dersin...
Şike mi dersin...
Ne dersen de...
İki üç metreden çalması daha da vahim...
Görmedim,,,
Duymadım...
Kaçırdım...
Deme şansı olmayan bir düdük...
Galatasaray-Trabzonspor maçında gösterdiği kırmızı kartlarla hakemlik kariyeri biten Deniz Ateş Bitnel bile bu kadar saçma kararlar vermemişti...
Türkiye'nin en iyi hakemi(!) denilen Cüneyt Çakır penaltı çaldı...
Karabükspor hocası Tudor'un bile "penaltı değil" bir pozisyonda düdük çaldı Galatasaray lehine...
Sadece o da değil...
Galatasaray'ın gol attığı pozisyonda Yasin'e sorarak Yasin'i de taraftarın önüne attı. Maç boyu ıslıklandı Yasin ev sahibi taraftar tarafından...
Maçın hakemi sensin, el ya da değil... Bir karar vereceksin ve maçına bakacaksın ama "uyanık" Cüneyt Çakır, Yasin'e giderek, "topu Galatasaray'lı topçuya attı"...
Peki, şimdi soralım, penaltı pozisyonunda neden Carole'a sormadın hocam?
Neden?
Neden?
Cevap veremezsin...
Ama hesap vereceğin bir gün gelecek...
Allah'a inanıyoruz ya...
Mahşer gününe inanıyoruz ya...
Ben dün gece "Baba Galatasaray kazandı mı?" diye soran çocuğuma senin verdiğin penaltı yüzünden yenildiğimizi söyleyemeyip, üzülmesin diye "Kazandık kızım, kazandık" diye yüreğim kanayarak yalan söyledim ya...
Öbür dünyada senden alacak bir hesabım olsun be Cüneyt...
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Dany, Gaman, Barış Başdaş, Latovlevici, İlhan Depe (Dk. 86 Kokalovic), Ceyhun Gülselam, Lazarevic (Dk. 76 Bliznichenko), Tanase, Seleznov (Dk. 79 Serdar Deliktaş)
Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Yılmaz Çalık, Hakan Kadir Balta, Carole, De Jong, Selçuk İnan, Yasin Öztekin (Dk. 65 Rodrigues), Josue (Dk. 84 Eren Derdiyok), Bruma, Podolski
Goller: Dk. 15 Yasin Öztekin (Galatasaray), Dk. 31 Seleznov (Penaltıdan), Dk. 82 Serdar Deliktaş (Kardemir Karabükspor)
Kırmızı kart: Dk. 85 Hakan Kadir Balta (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 26 Seleznov, Dk. 50 Kerim Zengin, Dk. 62 Lazarevic, Dk. 83 Serdar Deliktaş (Kardemir Karabükspor), Dk. 32
Podolski, Dk. 45 Ahmet Yılmaz Çalık (Galatasaray)
Yazı: ultras/Movement Saat 21:55
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