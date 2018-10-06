6 Ekim 2018 Cumartesi
Bayern Münih'te Eşcinsel Evlilik
Bayern Münih kadın futbol takımında forma giyen Lucie Vonkova ve takım arkadaşı Claudia van den Heiligenberg lezbiyen olduklarını belirtip, geçtiğimiz günlerde evlendiler. Şu anda bu ikili artık sadece takım arkadaşı değil, aynı zamanda bir aile de oldular. Çiftin evliliği Bayern Münih kadın takımının twitter hesabından duyurulup, gelinlik giymiş ve pasta keserken fotoğrafları takipçilerle paylaşıldı. "Dünyadaki en iyi kadınla evlendim" diye sevincini belirten Claudia, bundan sonra da Vonkova soyadı ile anılmak istediğini taraftara ve spor medyasına rica etmiş...
Ne diyelim?
Mutluluklar size...
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