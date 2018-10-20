20 Ekim 2018 Cumartesi

Bugün Tarihi Biz Yazdık


"Bugüne kadar tarihi okulda derslerde öğreniyordum, bugün onu biz yazdık"

İonut Radu
Romanya U21 Takım Kaptanı

EURO 2019'a katılmaya hak ettikten sonra duygularını açıklarken

Yazı: ultras/Movement Saat 01:40

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