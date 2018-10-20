20 Ekim 2018 Cumartesi
Galatasaray:1-1:Bursaspor
Manchester City ile berabere kaldıkları maçtan sonra Liverpool teknik direktörü Jürgen Kloop, Avrupa Uluslar Ligi maçları ile ilgili şöyle bir açıklama yapmıştı:
"Çocuklar şimdi maalesef gidip Uluslar Ligi maçları yapacaklar. Uluslar Ligi dünyanın en saçma turnuvası. Umarım sağlıklı bir şekilde geri dönerler. Premier Lig ve Şampiyonlar Liginde onlara ihtiyacımız var."
Evet, çok haklıydı Alman hoca, Uluslar Ligi bizim için de oldukça saçma bir turnuva ve onun topçularını bilemiyorum ama Şampiyonlar Liginde ve Türkiye Süper Liginde kendilerine oldukça ihtiyacımız olan Galatasaray'lılar milli takımlarından fena halde "hasarlı" döndüler Florya'ya... Sakatı da vardı, yorgunu da vardı, üzgünü de vardı...
Buna rağmen Fatih Terim bir kumar oynayarak sakat olduğu söylenen Garry Rodrigues'i, Belhanda'yı ve yorgun olan Feghouli'yi saha sürdü de, daha ilk devre bitmeden başta Serdar Aziz olmak üzere, Feghouli ve Fernando sakatlanarak kenara gelmek zorunda kalıverdi...
Brezilyalı orta saha oyuncusu ayağındaki topu taca atarken ilk aklıma gelen "Ya Muslera'ya bir şey olursa kaleye kim geçecek acaba?" oldu da, bereket kötünün felaketi gerçekleşip zihnimdeki senaryo gerçekleşmedi. Yine de soralım, böyle bir durum olursa kaleye kim geçer? Benim tercihim Maicon, ya sizin?
Sakatlıklar Fatih Terim'in ikinci yarıdaki hamle şanslarını elinden aldı almasına da, bu oyuncular çıkana kadar Galatasaray da hiç yoktu sahada. Bursaspor teknik heyeti ev sahibini iyi analiz etmiş ve rakip sahada baskı yaparak topla oyun kurmalarını engellemişti. Biraz N'Diaye çabalıyordu karşı kaleye gitmeye de, onun da tek başına yapacakları sınırlıydı. Öte yandan "bay vurdumduymaz" Belhanda yine her zamanki rahatlığı içinde sahada gezinmesin mi... Kötüydü Galatasaray da ilk tehlikeli atak Ömer'in uzaktan şutunda ev sahibinden gelmişti. Mevkidaşı Roberto Carlos gibi rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topa gelişine sağlam çaktı Ömer ama top son anda dışarı falso aldı.. Bursaspor da devre biterken Chedjou ile gole çok yaklaştı ama Muslera geçmiş sezonlarda yediği gollerden ders almıştı, artık arka direğe de "bekçi" koymakta ve bu gece Mariano o görevi başarıyla yerine getirdi, çizgiden topu çıkardı...
Devre bitmeden Galatasaray teknik heyetinin idmanlarda boş durmadığı, takımı duran toplarda çeşitli "aksiyonlar" için çalıştırdığını gördük. Aslında Şampiyonlar Liginde Porto deplasmanında da buna benzer bir serbest vuruş organizasyonu yapmıştı Galatasaray, bu gece de Belhanda ve Sinan herkesin orta yapmasını beklediği bir vakitte paslaşarak Sinan'ı ceza sahası içinde topla buluşturdular da, genç oyuncunun vuruşunda Okan iyi yer tutmuştu...
Soyunma odasında Fatih Terim takımı kendine has olarak "gazlamış" olacak ki ilk devreden farklı bir oyun vardı sahada. Beraberliği istemeyen, galibiyeti arzulayan sarı-kırmızılılar oyunu daha çok deplasman takımın sahasına yığdılar ama "ince pas" yapacak "kadife ayaklar"; uzaktan şut atacak "güçlü" oyuncuları yoktu... Hatta 47. dakikada Belhanda ceza sahası dışından bir şut atmaya yeltendi de, ağlanacak halimize "kahkalarala güldüm" top "tıngır mıngır" Okan'ın eldivenleriyle kucaklaşırken.
Dün Wesley Sneijder'in o bölgeden Volkan Demirel'i sağlı sollu yere yatırışının "sene-yi devriyesi"ydi, o golleri anımsadım, bir kez daha "saydım hatırını" Dursun Özbek'in... Bira göbeği yapmış Sneijder, bu Belhanda kadar oynamaz mıydı?
İlk devre kaleyi ıskalayan Ömer Bayram, Belhanda'nın nadir ortaya çıktığı bir anda verdiği pasta da iki adımdan yine üç direğin dışına yolladı topu... Sol kanatta çok mücadele etti genç Ömer ama eski maçlarda olduğu gibi bu akşam da yaptığı ortalar ya dışarı ya da rakibe gitti. İyi niyetli bir çocuk, her şeyden öte Galatasaray'lı bir çocuk Ömer, Avrupa'da alt yapı almış, o edindiği spor kültürü ile hatalarını görüp, idman dışında da "ekstra" yaparak eksik yanlarını düzeltecektir...
Sonraki dakikalarda sazı eline alan Bursaspor oldu, özellikle Yusuf Erdoğan'ın yerine Lima'nın oyuna girmesiyle misafir ekip Muslera'nın kalesinde tehlikeler yarattı, bir keresinde Ozan son anda kornere çeldi, bir diğerinde yardımcı hakem ofsayt kaldırdı da üçüncü de Ali Palabıyık penaltıyı işaret etti. Topun başına geçen Aytaç'ın vuruşunu Muslera kurtardı lakin dönen top yine Bursasporlu oyuncunun önüne düşünce Uruguaylı kalecinin artık yapacağı bir şey yoktu.
Bursaspor'un penaltı kazandığı pozisyonda Lima'yı düşüren Ozan'dı ama tüm takım rakip sahadayken topu kaptıran ismi tahmin edebildiniz değil mi? Lokomotif Moskova maçında N'Diaye'nin ilk sarı kartı gördüğü pozisyonda yaptığı gibi, yine ayağındaki topu ezdi ve savunmanın eksik adamla yakalanmasına neden oldu Belhanda...
Fatih Terim oyuna kulübeden oyuncu alarak müdahale edemeyince, saha içi değişiklikler yaptı ve kanada yolladığı Belhanda'nın aslında 10 numara değil de 11 numara olduğunu gördük. Adam sanki zincirlerinden kopmuş gibi 15 dakika bir top oynadı, bir asist yaptı Eren'e ve beraberlik golünü attırdı, penaltıdan bir adım dışarda faul kazandırdı da N'Diaye'nin şutunda Okan yine başarılıydı... Belhandaseverlere bu 15 dakika yetecek artacaktır, başlanacaktır yine güzellemeler de Galatasaray'ın Ocak ayında transfer sezonunda yapacağı en hayırlı transfer Belhanda'yı birilerine "satmak" olacaktır.
Taraftarın gazı, Belhanda'nın Galatasaray'a top oynamak için geldiğini hatırladığı bir 20 dakikalık oyunla mağlubiyetten gelerek puan tablosuna yazılan bir puan kazanç olarak gözükse de sene sonunda "ak koyun kara koyun" ortaya çıkacaktır... Umarım Eren'in kafasını Muslera'nın dediği gibi "Bizi şampiyon yapan 1 puan" olarak anarız...
STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz (Dk. 20 Maicon), Ömer Bayram, Fernando (Dk. 42 Selçuk İnan) , Ndiaye, Feghouli (Dk. 21 Eren Derdiyok), Belhanda, Rodrigues, Sinan Gümüş
BURSASPOR: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Burak Kapacak (Dk. 74 Ramazan Keskin), Tunay Torun (Dk. 82 Stancu), Yusuf Erdoğan (Dk. 58 Lima), Sakho
GOLLER: Dk. 63 Aytaç Kara (Bursaspor), Dk. 77 Eren Derdiyok (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Dk. 45 Sakho, Dk. 47 Tunay Torun, Dk. 54 Umut Meraş, Dk. 79 Ramazan Keskin, Dk. 90+5 Lima (Bursaspor), Dk. 61 Ozan Kabak (Galatasaray)
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