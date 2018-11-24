Galatasaray:1-1:Konyaspor

Başım ağrıyor, başım...
Hem de fena halde ağrıyor, ha çatladı, ha çatlayacak...
Sanki dün gece koca bir rakı bitirmişçesine...
Ama içmedim ki dün gece...
Maç izledim...
Galatasaray, Konyaspor maçını seyrettim...
Sami Yen'de oynuyordu Galatasaray, taraftarıyla kenetlenmiş bir Galatasaray vardı...
Bir çok sakata, cezalıya, başında hocası olmamasına rağmen fena bir oyun da oynamıyordu...
Az da not tutmamıştım hani maça dair: Fernando'nun ilk dakikalarda şutunu, Onyekuru'nun Ömer Bayram'ın ortasında kafa ıskasını, Galatasaray'ın oyuna hükmedişini, 3-5-2'nin Galatasaray'a ne kadar da yakıştığını, Aykut Kocaman'ın yine "korkak" oyununu, Ozan'ın gelişimini yazacaktım...
Eduardo Galeano'nun öykü kitabına da başlamıştım bu hafta, oradan güzel alıntılar yapacaktım maç yazımın içinde...
Ama şimdi yazamıyorum...
Başım ağrıyor...
Gözlerimi kapadıkça Serdar Aziz'in kayarak topa müdahalesini ve hakemin penaltı çalmasını görüyorum...
Küfrediyorum, lanet ediyorum ama çıkmıyor aklımdan...
Serdar Aziz rakibine dokunmadan topa müdahale ediyor ve hakem penaltı noktasını gösteriyor...
Yine o lanet pozisyon... Yine geldi gözümün önüne...
İtiraz ediyor topçular, Mariano VAR'a bak diyor, yabancı dili yoksa hakemin diye eliyle VAR işareti yapıyor ama Hüseyin Göçek pozisyona bakmıyor bile...
Ne konuşuyor, ne söylüyor belli değil ama pozisyonun tekrarına bile bakmadan penaltıyı kullandırıyor...
Shakespeare'in "to be or not to be" deyişi gibi yenmek ya da yenilmek değil mesele...
Haksızlığa isyanım...
Sinirim buna...
Hakem de insan, tabii ki hata yapacak... Video Yardımcı Hakem bu hataları önlemek için getirildi... Görüntüyü ekranda izleyip, hatandan dönebilirsin... Oyuna daha fazla adalet getirmesi için uygulanmaya kondu VAR sistemi...
Peki, sen bir futbolcunun senin üstüne top fırlatacak kadar öfkelendiği pozisyonu neden izlemezsin?
Cevabı az buçuk tahmin ediyorum...
Öfkem buna...
En fatanatik Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen'den tutun da, Fatih Terim'i sevmeyen Ahmet Çakar'a...
Erman Toroğlu'ndan Önder Özen'e...
Ali Ece'sinden Mehmet Demirkol'una...
Herkesin "böyle penaltı olmaz" dediği yerde biri saha içinde Hüseyin Göçek, öbürü VAR odasında Halis Özkahya nasıl ve neden penaltı kararında birleşebiliyorlar...
Amaç ne?
Oyun ne?
Operasyon kime?
Bugüne kadar böyle söylemlere tüm yüreğimle inanmazdım, güler geçerdim, taraftarın öfkesini dindirmek için ortaya attığı "komplo teorileri" olduğunu düşünürdüm de...
Dün gece bardak taştı...
Dün gece Galatasaray'a ve Fatih Terim'e operasyon yapıldığı o kadar açık seçik ortaya çıktı ki...
Başakşehir mi şampiyon yapılmak isteniyor?
Fatih Terim'e karşı davayı kaybeden Federasyon hocadan intikam mı almak istiyor?
Hüseyin Göçek "sağ olsun" tüm soruların cevabını verdi...
Lig TV, Bein Sport olmadan aramızdaki ilişkiyi sonlandırmıştım...
E-Bilet çıktığından beri kendimce protestomu yapıp, maçlara da gitmiyorum...
Bu kirli düzenin parçası olmamaya çalışıyorum...
Hasretimi içime atıp, kahveden oradan buradan takip ediyorum Galatasaray'ımı da...
Sevdiğime uzaktan yapılan "kahpece" saldırılar, fena halde kalbimi sızlatıyorum... Kafamı bozuyor...
"Oyun abi bu, kafanı bu kadar takma" diyenler olacaktır da, oyun oyun olmaktan çıktı artık...
Öfkem buna...
"Güzel oyunu" fena halde kirlettiler...
"Hayat fena halde futbola benzer" diyoruz ya...
Hayatımızın da içine ettiler, futbolumuzun da...
Sinirim buna...
Öfkem buna...
Benim bu baş ağrım sanırım daha geçmeyecek...
STAT: Ali Sami Yen
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık
GALATASARAY: Muslera, Ozan Kabak, Maicon, Serdar Aziz, Mariano, Fernando (Dk. 81 Celil Yüksel), Selçuk İnan (Dk. 67 Muğdat Çelik), Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Fallou Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun (Dk. 80 Hadziahmetovic), Jonsson (Dk. 72 Fofana), Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Traore, Milosevic, Jahovic (Dk. 72 Yatabare)
GOLLER: Dk. 69 Uğur Demirok (Kendi kalesine) (Galatasaray), Dk. 90 Skubic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 87 Serdar Aziz (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Dk. 48 Ozan Kabak (Galatasaray), Dk. 57 Traore, Dk. 90+3 Serkan Kırıntılı, Dk. 90+5 Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor)
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