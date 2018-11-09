9 Kasım 2018 Cuma
Schalke 04:2-0:Galatasaray
"Muhakkak ki salı günleri açıklanıyor, itirazımız yok ama bu ayet değil ki, Allah'ın kanunu değil ki değişmesin. Bu insanların koyduğu bir kural. Madem bunu açıkladın, bir de arkasından Schalke'ye destek mesajı beklerdim." diyordu Fatih Terim, Schalke ile deplasmanda oynanacak maça çıkmadan yapmış olduğu röportajda. Cuma günü oynanan derbi sonrası çıkan olaylar herkes tarafından konuşulurken, Fatih Terim belki de Almanya'ya gitmeden en fazla uğraştığı işlerdendi topçuların akıllarından derbi maçını silmek ve Şampiyonlar Ligi maçına konsantre olmalarını sağlamak ama Türkiye Futbol Federasyonu "eşek şakası" gibi maça saatler kala ceza açıklıyordu... Ülkede futbolu yönetenler böyle bir "eylem" gerçekleştirdikten sonra, kimse "ülke puanıymış", "milli meseleymiş" demesin Avrupa maçları ile alakalı olarak...
Böyle bir moral bozukluğu ile çıktığı Schalke deplasmanında Muslera'nın daha maçta beş dakika olmadan yapmış olduğu hata ile geriye düşüverdi sarı-kırmızılılar. Yenilen erken goller genelde takımları oyundan düşürür de, Galatasaray maçı bırakmadı, Porto deplasmanında yaptığı gibi Belhanda'nın paslarıyla Garry Rodriguez ve Onyekuru'yu savunma arkasına kaçırdı, hele ki Garry'nin gol yapamadığı bir pozisyon var, "her türlü gol olurdu" ama 7 numaralı topçumuz topu dışarı attı. Bazen düşünüyorum da 7 numaranın "bahtsızlığı" mı var Rodriguez'in üzerinde, Yasin'e, Aydın'a şans getirmeyen formanın "laneti" acaba Garry'ye de mi geçti. Galatasaray rakip kalede gol ararken, hatta Nübel'e bile pres yaparken, ev sahibi de hızlı çıktığı anlarda ikinci golü getirecek pozisyonlar buldu lakin o anlarda da Muslera hatasını telafi ettirecek kadar başarılıydı.
İkinci devreye Fatih Terim, Linnes'in yerine Ömer Bayram'ı alarak başladı oyuna. Maç Almanya'da oynanıyordu ama sanki stat Ali Sami Yen'di. Galatasaray ataklarında taraftar takımı desteklerken, ev sahibi topa sahip olduğunda ıslıklar ve uğultular etrafı inletiyordu. "Haydi Cim Bom haydi Cim Bom Haydi" diye desteğini sürdürürken taraftarlar, Ömer Bayram'ın savunmadan çıkarken kaptırdığı top sonrası kalesinde ikinci golü görüyordu. O andan itibaren Galatasaraylı oyuncular "şalteri kapadılar", oyunu çevirmek için herhangi bir hamlede bulunmadılar ve maç 2-0 sona erdi.
Fenerbahçe maçında Ömer Bayram'ın sol tarafta Yuto'yu arattığını gören Fatih Terim, Linnes'i denedi Schalke karşısında ama yine sol taraf gedik verince, ikinci yarı tekrar orjinal sol bek olan Ömer'i o bölgeye monte etti de gurbetçi topçu yine bekleneni veremedi. Bu iki karşılaşma Yuto Nagatomo'nun takım savunması anlamında ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu göstermiş oldu... Hadi çabuk dön be Yuto... Emre Akbaba'yı ve Fernando'yu ne kadar aradığımızı ise yazmaya gerek var mı?
Stat: AufSchalke
Hakemler: William Collum, David McGeachie, Graeme Stewart (İskoçya)
Schalke 04: Nübel, Stambouli, Sane, Nastasic, Caligiuri, Rudy (Dk. 76 Suat Serdar), Schöpf, Harit (Dk. 56 McKennie), Uth (Dk. 63 Bentaleb), Burgstaller, Embolo
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Linnes (Dk. 46 Ömer Bayram), Donk, Ndiaye, Sinan Gümüş (Dk. 72 Muğdat Çelik), Belhanda, Rodrigues (Dk. 63 Selçuk İnan), Onyekuru
Goller: Dk. 4 Burgstaller, Dk. 57 Uth (Schalke 04)
Sarı kartlar: Dk. 54 Rudy, Dk. 55 Stambouli (Schalke 04), Dk. 72 Donk, Dk. 81 Serdar Aziz, Dk. 84 Muğdat Çelik (Galatasaray)
Yazı: ultras/Movement Saat 00:10
Dosya: Maç Günü, Şampiyonlar Ligi
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