29 Kasım 2018 Perşembe
Lokomotiv Moskova:2-0:Galatasaray
Rusya'nın buz gibi soğuk havası ve sakat oyuncularının çokluğu ile birlikte "içeride" sürekli üzerine gelinen ve moral-motivasyon olarak "darmadağan" olan bir Galatasaray çıkmıştı Lokomotiv Moskova karşısına. Galatasaray grupta puansız olan rakibi karşısında galip gelip, Şampiyonlar Liginde gruptan çıkma hedefini sürdürmek isterken, Ruslar da ilk defa puanla tanışmayı hedefliyorlardı...
Oyunun ilk düdüğü ile birlikte saha zeminine alışmakta zorluk çeken Galatasaray, üçüncü dakikada Smolov'a bir pozisyon verdi ve sonrasında ipleri eline aldı, topun hakimiydi. Top çeviriyordu Galatasaraylılar da lider oyuncu eksikliği bariz şekilde göze çarpıyordu. Fernando, Donk ve N'Diaye orta sahada mücadele ediyordu ama topu rakip alanda kullanamıyorlardı. Kanatlardan gelmeye çalıştı Galatasaray, Linnes-Rodrigues paslaşmaları ile pozisyon buldu da bu sefer topu Guilherme'nin kalesine yollayacak adam yoktu.
Arka arkaya kornerler de kullandı da, uzun boylu bekler gol için geldi ama onlarda da Garry Rodriguez nedense hep rakibin olduğu ön direğe yollamayı seçti topu...
Galibiyet olmuyorsa, beraberlik de Galatasaray'ın işine geliyordu, Ruslar da pek tehlikeli gelmiyordu Muslera'nın üzerine ama hiç gereği yokken, devre biterken Krychowiak'ın şutu Muslera'nın kucağına gelirken, Donk'un bir müdahalesi ile top herkesin bakışları arasında ağlarımıza gidiverdi...
Ve sihir o an bitti, Külkedisinin at arabası bal kabağına dönüşüverdi...
"Kırılganlık" hastalığı baş gösterdi, "maçı çeviremeyeceğiz" düşüncesi tekrar akıllara düştü ve Galatasaray'ın o "bilinçli" oyunu, manasız bir kaosa dönüştü.
İkinci yarıda da Eren'in çıkarken kaptırdığı top sonrası gelişen Lokomotiv atağında Rus oyuncular herhangi bir müdahale görmeden ceza sahasına girince, farkı kolayca ikiye çıkarıverdiler...
Belli etmeseler de zaten kafalarda "binbir" sıkıntı olan Galatasaraylı topçular, iki farklı geriye düşünce maçı kafada bitirdiler ve bir an önce hakemin son düdüğü çalıp, maçı bitirmesini beklemeye başladılar.
Şampiyonlar Ligi bu senelik Galatasaray için sona ererken, tek hedef Ali Sami Yen'de Porto maçını kazanıp, UEFA'da yoluna devam edebilmek.
Büyük ümitlerle başlanılan Şampiyonlar Ligi serüveni, sakatlıklar ve Türkiye'de liginde meydana gelen "çalkantılar" ile tatsız biterken, Galatasaray için tek kazanç genç oyuncu Ozan Kabak oldu. Genç yaşına ve bu arenada tecrübesi olmamasına rağmen, Ozan o kadar soğukkanlı ve dikkatlıydı ki, rakiplere geçit vermedi, güçlü fiziği ile sürekli ayakta kaldı ve bu soğuk ve tatsız gecede içimizi ısıtan oyuncu oldu...
STAT: Lokomotiv Stadı
HAKEMLER: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrain Davis, Roberto del Palomar, Teodoro Sobrino, Javier Estrada, Alejandro Hernandez
LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Ignatyev, Rybus, Corluka, Kverkvelia, Denisov, Krychowiak, Miranchuk, Farfan (Rotenberg 90’), Miranchuk (Barinov 77’), Smolov (Eder 88’)
GALATASARAY: Muslera, Linnes (Mariano 89’), Ozan, Serdar, Nagatomo, Donk, Ndiaye (Selçuk 68’), Fernando (Feghouli 59’), Rodrigues, Onyekuru, Eren
GOLLER: Krychowiak (43’), Smolov (54’)
SARI KARTLAR: Serdar (34’), Corluka (67’), Farfan (74’)
Yazı: ultras/Movement Saat 00:00
Dosya: Maç Günü, Şampiyonlar Ligi
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