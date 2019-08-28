28 Ağustos 2019 Çarşamba
Çingenenin Laneti
Üç ay peşi sıra galibiyet kuraklığı yaşayan Birmingham City menajeri Barry Fry iç saha maçlarının oynandığı St. Andrew Stadının lanetlenmiş olduğunu düşünüp, bir maç öncesi "aleti" çıkarıp yeşil alanın dört bir tarafını sular. İşe de yarar bu çılgınca deneme. Birmingham oynadığı on maçtan yedisini kazanırken, tek mağlubiyet alır...
Avrupa kıtasında çok olmasa da Afrika ve Güney Amerika'da büyü ve futbol iki kardeş gibidir, sürekli el ele yürür de konumuz İngiltere'de Derby County'nin sahasının St. Andrew'de olduğu gibi bir çingene tarafından lanetlenmiş olduğu "efsanesidir". 1890 yılında Derby kasabasının beyzbol takımı için kurulan Baseball Ground, beş sene sonra futbol takımına da ev sahipliği yapmaya başlar. Şehrin genç topçuları komşularını mutlu eden maçlar çıkardıkça, futbola ilgi de artar ve Derby County futbol takımı artık tamamen stadı ele geçirir. Lakin herkes futboldaki bu gelişmelerden o kadar memnun değildir, stat etrafındaki çingeneler evlerini kaybetme korkusuyla yüz yüze kalır ve futbolcular beklenildiği gibi gelince oraya, çingeneler o bölgeden kovulur. "Başkasının göz yaşı üzerine mutluluk kurulmaz" derler ya, çadırlarını toplayan çingenelerden biri Derby County'nin FA Cup'ı kazanamaması için takımı lanetler.
"Hadi be ordan, olur mu öyle şeyler!" diyenler de olmuştur o senelerde ama takım 1898'de FA Cup finaline kadar çıkıp, maçı kaybedince o lanet söylentisi akıllara gelir. "Futbol bu, olur, kazanırsın da kaybedersin de" diyenler yine çoğunluktadır ama ertesi sene Derby bir kez daha finale çıkar ve sonuç yine hüsran... Kasaba halkı gittikçe çingenenin lanetine inanmaya başlar. 1903 senesindeki FA Cup finali Bury'e karşı 6-0la kaybedilince, artık lanete tamamen inanılmıştır ve bu belanın nasıl bozulacağı yolları aranmaya başlar. İşin kötüsü sonraki 40 sene boyunca final yüzü de göremez Derby County ama 1946 senesinde tekrar FA Cup'ta finale çıkınca kasabanın ileri gelenleri bir zamanlar Baseball Ground'tan kovulan çingenelerin torunlarını "Bu kadar ceza bize yetmez mi?" diye af dilemek için aramaya koyulurlar. Hatta takımın oyuncularından Jackie Stamps'in maçtan bir gün önce bu laneti bozması için bir çingeneye para verdiği de söylenir.
Peki, finalde ne olmuştur. Charlton ile karşılaşan Derby County, önce rakip takımdan Bert Turner'in kendi kalesine attığı golle öne geçer ama sevinç uzun sürmez, aynı Turner bu kez rakip kaleye de gol atarak eşitliği sağlar. Maçta başka gol olmazken, hakemin karşılaşmayı uzatma dakikalarına götüreceği son düdük çalınmadan saniyeler önce Jackie Stamps'in şutunda top bir anda patlar... Savaş yıllarında yokluktan dolayı futbol toplarının kalitesiz deriden yapılmış olması, topun bu iki takımın daha önceki maçlarında da patlamış olması kimsenin aklına gelmez, o anda herkesin kafasından geçen çingenenin lanetinin "patladığıydı". Bozulmuştu da lanet, Derby , Stamps'in iki ve Doherty'nin golüyle maçı 4-1 kazanır ve FA Cup'ı müzesine taşır...
Lanetin artık üzerlerinden kalktığını düşünen taraftarlar sevinç ve coşku içinde Wembley'den kasabalarına dönerken o günden bügüne bir daha bu kupayı kazanamayacaklarının da farkında değillerdi elbet... Acaba çingenenin laneti devam mi ediyordu?
Yazı: ultras/Movement Saat 13:32
Dosya: Arşiv, ingiltere, KaralamacA
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder