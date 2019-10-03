Galatasaray:0-1:Paris Saint-Germain

2001 yılında Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Madrid deplasmanında 3-0 kaybedilen maçın rövanşında Ali Sami Yen'de Cristiano Ronaldo'lu İspanyolları tir tir titretip, turun kapısından döndüğümüz o efsanevi karşılaşmayı herkes hatırlar. Taraftarın desteğini arkasına almış Eboue, Sneijder, Drogba golleri peşi sıra sıralamaya başladıkça, Madrid'in hocası Mourinho'yu sarmıştı bir telaş ve korku.. Ve Didier Drogba'nın daha sonraları anılarında anlatacağı üzere maç sona erdiğinde Jose oğlu gibi sevdiği Fil Dişili golcünün yanına gelmiş ve " Korkmuştuk,gerçekten korkmuştuk, biliyorsun." diye yaşadığı kabüs dolu dakikaları itiraf etmişti.
Dün gece de Arap sermayesini arkasına almış, yediği önünde yemediği arkasında istediği futbolcuları transfer edebilen, ağzında kocaman bir sakız ile maçın ilk dakikalarında takımı pozisyonlar bulup, kaçırdıkça kulübede şımarıkça hareketler yapan Tomas Tuchel, maçın ilerleyen dakikalarında diğer meslektaşları gibi Ali Sami Yen cehennemi ile tanışmış oldu. "Ortam bana anlatılandan çok daha farklıydı, çok daha yoğun bir taraftar baskısı altında oynadık" derken maçtan sonraki basın toplantısında, "sahada bir ara 2-2.5 metre boyunda adamlar gördüm, Galatasaray bizim oyuncularımızı gerçekten yıprattı" şeklinde yaşadığı ızdırabı dillendiriyordu.
"Kaybetmeye de hiç niyetimiz yok Allah'a şükür" diye bitirmişti Fatih Terim, Paris Saint-Germain maçı öncesindeki basın toplantısını. O da Fenerbahçe maçında oynanan oyundan memnun değildi ama başında olduğu takımın adı Galatasaray'dı ve Galatasaray'ın bugüne kadar yaptığı yapacaklarının teminatıydı. "Biz rakibe saygı duyuyoruz ama onlar da bize saygı duyacaklar, burası bizim evimiz ve burada nasıl oynadığımızı herkes biliyor" derken, laf olsun diye konuşmuyordu hoca, oyuncularına da bunu aşılamıştı ki takımla daha üçüncü yahut dördüncü maçına çıkan karşılaşmanın yıldızı Jean Micheal Seri maçtan sonra yayıncı kuruluşa şöyle konuşuyordu. "Bizim için referans bir maç oldu. Hocamız karşılaşma öncesi rakibinizi oynatmayın, bugün kendi sahamızda oynuyoruz. Onlara Galatasaray’ın gücünü gösterin dedi. Bugün nasıl bir takım olduğumuzu herkese gösterdiğimizi düşünüyorum.."
Evet, Galatasaray kaybetmesine rağmen "Galatasaray'ın ne olduğunu" içte ve dıştaki rakiplerine gösterirken, "Adamlarda Cavani, Neymar, Nbappe var, bizi yerler, Beşiktaş'ın rekorunu egale ederiz" diye "aptalca espiriler yapan" ve kombinesini, biletini devreden "sözde Galatasaraylı taraftara" da "kafalarına kaka kaka hatırlatıyordu.
Tribündeki taraftardan sahadaki mücadeleye kadar, skor dışında herşey harikaydı dün gece. Yüzlerce liralık fahiş bilet fiyatları ve karaborsanın da binli rakamlardan açıldığı bir kaç gün evvelki derbi gecesinin "sus pus seyircisi" gitmiş, "tribün yapmayı bilen" taraftar gelmişti adeta Ali Sami Yen'e... Şampiyonlar Ligi müziği ile bağırmaya başlayan ve maçın son dakikasına kadar susmadan takımını destekleyen Galatasaray taraftarı Mecidiyeköy'deki Kapalı tribün havasını taşımıştı adeta Seyrantepe'ye. "Müthişti taraftar, oyundan düştüğümüz anlarda bizi ayağa kaldırmasını bildiler" diye teşekkür ediyordu Falcao 50 bin küsür sarı-kırmızılı aslana...
Maçtan önceki basın toplantısında "Sistemlere takılı kalmamak lazım" diyen Fatih Terim, hem medya mensuplarını hem de rakip takım hocasını şaşırtacak şekilde iki kenar beki ve merkezde üçlü savunma ile çıkmıştı maça. Sık sık dile getirilen Marcao ve Luyindama'nın arkasına atılacak uzun topların yarattığı sıkıntı Donk ile giderilecekti. Giderildi de sorun. İçine Beckenbauer kaçmış gibi Hollandalı oyuncu sarkık libero gibi seken tüm toplarda "hızır acil" misali yerindeydi. Fatih Terim'in Donk'tan asla vazgeçmek istememesinin nedeni budur, Ryan Donk İngiliz anahtarı misali nerede görev verilirse vazifesini başarıyla yerine getiriyor ve hocanın kadro ve sistem seçiminde elini rahatlatıyor. Geçmiş senelerde ön libero oynayan ve orjinal stoperlerin sakatlık zamanlarında savunmada "yama" olarak görev alan Donk, bu sene de üçlü defansın "liberosu" olarak karşımıza çıkıverdi. Süpürücü olarak aralarına Donk'u alan Luyindama ve Marcao da arkalarını düşünmeyince pozisyonlarında oldukça rahatladılar, özellikle Luyindama tatlı sert yapısıyla Di Maria'ya nefes aldırmadı. İki stoper birer kez hata yaptı maçta, Luyindama Di Maria'yi kaçırdı ikinci devre ama Arjantinlinin golle burun buruna kaldığı pozisyonda Muslera maç içinde bir çok pozisyonda olduğu gibi başarılıydı. Marcao'nun ceza sahası dışında adamını kovalamakta"ağır kaldığı" bir diğer PSG atağında da Fransız takımı skorbordu değiştirmişti... Rakibin bir anlık "hatasını" hemen değerlendiren böyle "tehlikeli" bir takımla oynamıştı Galatasaray ve onlara da oyunun bir çok anında soğuk terler döktürmüştü. Seri ve Nzonzi ile birlikte maçın yıldızlarından biri de kalecimiz Fernando Muslera'ydı. Özellikle ilk yarıda rakibin "erken gol" düşüncesini boşa çıkaran, Galatasaray'ın da oyuna tutunmasını sağlayan en temel etmendi kaptan. "Belhanda topu kaptırıyor, Fransızlar pozisyon yaratıyorlar ve Muslera kurtarıyor" şeklinde özetlenebilecek ilk devrenin iyisi Muslera'yken, kötüsü de Belhanda'ydı. Faslı oyuncunun top kayıpları olmasa rakip takım belki de Galatasaray kalesine bu kadar kolay gelemeyecekti ama her pozisyonda Belhanda topu bir şekilde karşı takıma vermekten geri kalmıyordu. Fatih Terim kendisine büyük saygı duyuyor, oyun içinde Belhanda'yı görmek istiyor, sakat hali ile derbide ve dünkü maçta yer alıp, yaptığı fedakarlık bizim için de önemli ama maalesef Belhanda yine ilk geldiği sezona dönüş yaptı. Feghouli gibi onu da yaz tatilinde oynamış oldukları Afrika Kupası yormuş olabilir ama bir an önce toparlanmalarını beklemek de hem taraftarın hem de takım arkadaşlarının hakkı. Zira bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür, özellikle "oyun kurucu" pozisyonunda görev yaparsan her daim hazır olmak zorundasın, yoksa kendinle birlikte takımı da aşağılara çekersin...
Orta alanda Belhanda takım arkadaşlarına eşlik edemedi ama Seri ve Nzonzi yıldız gibi parlıyordu saatler gece yarısına doğru akarken. Nzonzi zaten geldiği günden beri çıktığı her maçta sorumluluk alıp, yükün altına girmesini bilmişti de Seri beklentilerden uzak kalmıştı. O da uyum sorununu aştıkça, başarılı olacak topçulardan biri olduğunu gösterdi seyredenlere Fransız ekip karşısında. Topu ayağına yakıştırdı, sorumluluk ve mücadelen kaçmadı, aksiyonun olduğu her yerdeydi ve formasını da sırılsıklam terletti maç boyunca Fil Dişili oyuncu. Hele ki ilk devre "tiki takalarla" rakip ceza sahası önünde oluşturulan pozisyonda kaleye yolladığı top, bir iki santim daha içerden gitse, Şampiyonlar Liginde gecenin golünü atmış olacaktı Seri... Bu ikili gelecek maçlar için ümit verirken, Belhanda'nın yerine Lemina'yı düşünecektir Fatih Terim...
Bundan önceki maçlardan farklı olarak Galatasaray taraftarının çok istediği "çift forvet" ile de hücüm hattını farklılaştırmıştı Fatih hoca. Babel kanattan ziyade daha çok Falcao'nun yanında mücadele edecekti, rakip stoperleri o da meşgul edecekti, hatta pres de yapacaktı. Elinden geldiğince bunları yapmaya çalıştı Hollandalı oyuncu ama eğer bundan sonraki maçlarda ikili forvet oynayacaksak Babel'in yerine Andone ile başlamak daha verimli olacaktır. Çünkü Rumen oyuncu sahada kaldığı 25 dakika içinde gösterdi ki güçlü bir yapısı var, rakip savunmalar ile boğuşabiliyor, etkili pres yapıyor. Son top becerisini henüz görme şansımız olmadı ama en azından Babel kadar sadece "vurmayı" düşünmüyordur diye tahmin ediyorum. Maske ile sahada yer alan oyuncu Belhanda'ydı ama Babel de sanki kafasında maske varmış gibi çevre kontrolünde uzaktı ikinci yarı başında Falcao'dan ceza sahası içinde aldığı bir pasta, penaltı noktası üzerindeki Belhanda'yı görse, maçın skoru ile ilgili farklı şeyler konuşabilirdik... Kaybedilen maçlar ya da kaçan puanlar sonrası Babel'in "yapmadığı asistler" konuşuluyor da futbol zekası ve kişiliğini bildiğimiz tecrübeli oyuncunun takım için ne kadar büyük değer olduğu zamanla ve hocanın görev vereceği değişik oyun sistemleri içinde daha çok ortaya çıkacaktır.
Falcao ile bitirelim. "Form geçicidir, klas kalıcıdır" derler ya, Kolombiyalı golcü sahada olduğu Fenerbahçe ve Paris Saint-Germain maçlarında topla yok denecek kadar az buluşmasına rağmen ne kadar kaliteli bir golcü olduğunu göstermiş oldu. Derbide ceza sahasında top bir kez kendisine geldi, golü yaptı (ofsayt bayrağı kaldırdı hakem), dün gece de fırsatçılığını konuşturduğu bir kafa vuruşu son anda çizgiden çıkartıldı. Önümüzdeki maçlarda "şeytanın bacağını kıracaktır" kaplan, bundan hiç mi hiç tereddütümüz yok...
STAT: Ali Sami Yen Spor Kompleksi
HAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz, Tomasz Musial
VAR HAKEMLERİ: Pawel Gil, Tomasz Kwiatkowski
GALATASARAY: Muslera, Marcao, Donk, Luyindama, Mariano, Nagatomo (Ömer 77’), Seri, Nzonzi, Belhanda (Feghouli 62’), Babel (Andone 64’), Falcao
PARIS SAINT-GERMAIN: Keylor Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Sarabia (Choupo-Mouting 71’), Icardi (Mbappe 61’), Di Maria (Herrera 83’)
SARI KARTLAR: Icardi (7’), Di Maria (80’), Marcao (86’), Herrera (90+2’)
GOL: Icardi (51’)
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