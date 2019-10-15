15 Ekim 2019 Salı
Standart Önemli Mesele #3
Fenerbahçe kendi sahasında Antalyaspor'a kaybetti, iç sahada "uçup giden üç puan" konuşuldu da, Galatasaray taraftarı dışında kimse Vedat Muriqi'nin yukarıda gördüğümüz hareketinde çıkmayan kırmızı kartı konuşmadı. Top Antalyalı futbolcudayken, yerden kayarak rakibin üzerine gelen ve son anda ayağını kurtarmak yerine yukarı kaldıran ve taban ile rakip topçuya yapılan bu hareketi ne VAR hakemi cezalandırmak istedi, ne de Yaşar Kemal Uğurlu cezalandırdı. Cezalandırmayı bırakın, yaklaşık 10 dakika sonra Kosovalı oyuncunun tekrar rakibinin ayağına basmasını da "pas" geçti maçın hakemi...
İnsan ister istemez soruyor kendi kendine, bu futbolcunun üzerinde sarı-kırmızı forma olsaydı, maçı kart görmeden bitirebilir miydi?
Yazı: ultras/Movement Saat 21:28
Dosya: KaralamacA, O An
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