Standart Önemli Mesele #4

Yazık...
Ayıp...
Günah...
Şu sıralar ikinci devresi oynan Ankaragücü-Beşiktaş maçında Elneny'nin kaleci Korcan'ın "kafasını dağıttığı" yukarıdaki pozisyona hakem Ali Şansalan "kırmızı kart" gösteremedi... Evet, göstermedi değil "gösteremedi"... Bilmiyor muydu bu pozisyonun kırmızı olması gerektiğini? Biliyordu... Ama "gösteremedi"... Çünkü Beşiktaş, haftaya Galatasaray ile oynuyor ve geçen sene Galatasaray şampiyon olduğundan beri Fatih Terim'in dediği gibi "organize kötüler" tarafından Galatasaray'ın önü kesilmek için her türlü "oyun" oynanıyor...
Ne diyelim...
Yazık...
Günah...
***
Yazıyı maçın devre arasında yazmıştım da, nereden bilecektim Ali Şansalan'ın ikinci yarı başlığa uygun bir yönetim göstereceğini. Ankaragücü kaptanı Sedat'ı oyuncu değişikliği esnasında zaman geçiriyor diye iki sarı kartla atan hakem, Ankaragücü'nün ani atağını sonlandırmak için rakibini yaka paça indiren Beşiktaşlı Atiba'ya gösterdiği sarı kart sonrası, siyah beyazlı oyuncunun el kol hareketleri ile itiraz etmesini - ki topa da vurdu galiba eliyle, yayıncı kuruluş göstermedi nedense- görmezlikten gelirken "standardın ne kadar da önemli bir mesele" olduğunu göstermiş oldu...
Bu pozisyonda Beşiktaş'lı oyuncu Elneny'ye her hangi bir kart çıkmadı. Kaleci Korcan 5 dakikadır tedavi görüyor..— Türk Referees (@eyyamcihakemler) October 19, 2019
pic.twitter.com/CgdQ2vNTqk
Topa şiddetle vurduğu için Atiba'nın bu pozisyonda 2. sarıdan atılması gerekirken hakem oyunu devam ettirdi.. Beşiktaş'ın gelecek haftaki rakibi Galatasaray...— Türk Referees (@eyyamcihakemler) October 19, 2019
pic.twitter.com/r82CtJtNBk
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