Balkanlardan Gelen Soğuk Hava Dalgası

Blog kültürü ile tanışmak 2007 senesine denk geliyor. Forumlarda yazıyoruz, yeni yeni hayatımıza giren sosyal medya ile tanışıyoruz, maçlara gidiyoruz, İngilizcemize ve Bulgarcamıza güvenip yabancı sitelerden "transfer haberi" kovalıyoruz, tribünlerden fotoğraf çekiyoruz ve hatta işi daha da ileri götürüp fanzin dahi çıkarıyoruz. Bir bakıma adı konmamış "gazetecilik" yapıyoruz... Yalnızca ben değil, özellikle Bülent abinin "aceto balasamico"sundan esinlenen herkes blogger olup, futbol yazıyor, lig takip ediyor. Tabii bu durumda ister istemez ortalık da Premier Lig, La Liga, Seria A ve Bundesliga'dan geçilmiyor. Bir kaç arkadaş Brezilya ligi yazıyor, bazıları da Fransa'dan bildiriyor. Karar verme aşamasındayım: Ya sürüye katılacağım, ya da farklı olan yolda yürüyeceğim... Aykırılık işlemiş ki ruhumuza, değişik olanı aradım ve futbolla ilk tanıştığım toprakları yazmaya başladım ultras/Movement blogda: Bulgaristan. Memlekette takip edilen bir lig mi, tabii ki değildi ama orada da futbol oynanıyordu, orada da "ölümüne" derbiler yaşanıyordu, orada da takımı için hayatını feda eden taraftarlar vardı... Bir haber, iki haber, bir röportaj tercümesi, tribünden bir fotoğraf derken, Bulgaristan futbolunu Türkiye'de yazan bir mecra haline geliverdi bu satırlar... Hiç de pişman olmadım, ve hep "iyi ki aykırı olmayı seçmişim" dedim durdum...
Şimdi yine "rahat battı" ve bir meceraya koyulduk. "Futbol izledik, futbol yazdık ve şimdi de futbol konuşuyoruz" diyerek Karalama Defteri adını verdiğimiz bir podcast vasıtasıyla ayak topuna dair tecrübelerimizi, anılarımızı ve izlenimlerimizi sesli olarak dillendirmeye başladık. Çok da keyif aldık, biz keyif aldıkça bizim sohbetimize dahil olan dostlar kümesini de büyüttük de büyüttük... Bir bakıma ultras/Movement blogun emekleme dönemlerini tekrar yaşadık... Karalama Defteri "laflarımızı" taşıyamayacak seviyeye gelince, futbolun güler yüzünü konuşmak için "Boş Mukavele"yi de ekledik podcastlerimize... Galatasaray'ımızı ve Türkiye Ligini "Karalama Defteri"nde, futbolun magazinini "Boş Mukavele"de konuşur olduk... Yetti mi? Yetmez... Madem blog olarak Bulgaristan futbolunun komşuya aşılan penceresi olduk, bir de başta Bulgaristan olmak üzere Balkanların sesi olmaya niyetlendik ve "Balkanlardan Gelen Soğuk Hava Dalgası" podcast ile kayıtlara başladık... Hiç beklemediğimiz kadar da "destekleyici" yorumlar aldık, almaya devam ediyoruz... Arkamızda da böyle bir "gaz" olunca dün gece beşinci bölümü çektik, yayına verdik... Umarım uzun soluklu oluruz...
Bu arada bu kadar işe girişmişken, ilk göz ağrımız ultras/Movement blogu da ihmal ettiğimin farkındayım ve bu içimde bir ukte olarak kaldı, maç izlerken tutulmuş bir çok not, bloga maç yazısı olarak yazılmayı bekliyor, geç de olsa yazılacak zira onların yeri ajandaların sayfaları arasında kaybolmak değil bu satırlarda gün yüzüne çıkmak...
Uzun zamandır yazmamışım, bu da iyi bir "dert dökme" oldu siz değerli dostlarla... Bizi hep desteklediniz, yeni yılda da desteklerinizi bekliyoruz...
ultras/Movement podcastleri Spotify üzerinden dinlemek için tık
ultras/Movement podcastleri Apple üzerinden dinlemek için tık
ultras/Movement podcastleri Google podcast olarak dinlemek için tık
Ya da hiç uğraşma, sayfanın sağında zaten yüklü, blog okurken oradan dinleyiver...
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