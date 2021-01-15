15.Haftanın Panoraması

Göztepe:1-1:Fatih Karagümrük
- Hafta içi İstanbul'da Galatasaray'a mağlup olan ev sahibi Göztepe daha istekli ve arzulu başladı. Golü de erken buldu NDiaye ile.
- İlk devre de üstün olan takım ev sahibiydi, deplasman ekibi oluşan karambolde Badou NDiaye ile beraberliği sağladı ama hakem VAR'a bakarak golü iptal etti.
- Ev sahibinin bir golü de yine VAR marifeti ile iptal edildi, ofsayt olduğuna karar verildi.
- İkinci yarı da Göztepe hasret kaldığı galibiyet için rakibinin üstüne gitti ama yakaladığı fırsatları gole çeviremedi, özellikle Halil'in karşı karşıya çaprazdan kritik bir pozisyonu var ki, maçın kırılma anı olabilirdi. Aynı şekilde Berkan'ın getirip, altı pas üzerinde N'Diaye'ye "al da at" verdiği pasta, golcü oyuncu çok kötü bir vuruş yaptı...
- "Atamayana atarlar" kuralı bir kez daha gerçekleşti ve 77. dakikada Biglia klasına yaraşır harika bir serbest vuruş golü ile beraberliği sağladı...
- Beraberlik sonrası ise Karagümrük'lü NDao ile Göztepe kalecisi Megyeri arasındaki kapışmaya tanık olduk ve düellodan galip çıkan sarı-kırmızılı kaleci oldu.
- İlhan Palut, Hatay'dan Göztepe'ye büyük ümitlerle geldi, kendisine çok fazla kredi tanındı ama beklenilen etkiyi yapamadı ve gittikçe de kredisi tükenmekte. Karagümrük ise İstanbul'a "Bir sıfırdan iyidir" sevinci ile dönmekte...
Gaziantep FK:3-1:Alanyaspor
- Ligin ilk haftası İstanbul'da Galatasaray'a kaybettikten sonra mağlubiyet yüzü görmeyen ve iç sahada Trabzonspor ile berabere kalıp, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yenen Gaziantep'in bu sezon ligin çiçeği burnunda lideri Alanyaspor karşısında ne yapacağı merak konusuydu.
- Maçın bir diğer önemi de Sumudica ve Çağdaş Atan gibi iki formda hocanın kapışmasına sahne olması. Bir tarafta topu rakibe verip, hızlı adamlarla skor bulan ev sahibi, öte tarafta oyun oynamak isteyen Çağdaş hocanın takımı...
- Maç Rumen hocanın istediği gibi de başladı, Dicko'nun kontradan attığı gol ile öne geçtiler. Golde son haftaların beğenilen kalecisi Marafona'nın da büyük hatası göze çarptı.
- Alanyaspor beraberlik için geldi ve Davidson'un "talihin" de yardımıyla attığı golle beraberliği sağladı...
- Lakin sevinçleri uzun sürmedi, 3 dakika sonra Dicko'nun ortasında Mirallas'ın kafayla pasında Muhammed tekrar takımını öne geçirdi. Bu gol Muhammed'in ligteki 6. golü oldu.
- Devre biterken ev sahibi yine çalışılmış ataklarından birini yaptı, 3 adamla ani bir kontra yakaladı, Muhammed topu taşıdı, ceza sahasına girene kadar "şut mu pas mı" diye düşündü ve en sonunda pası tercih etti ama çok kötü bir pas atınca, 3-1 olacak pozisyon heba oldu. Şumudica hocanın halini düşünmek istemiyorum...
- Karşılaşmanın ikinci yarısında meydana gelen "itiş kakışta" Tzavellas'ın Kana Bıyık'ı kafayla itmesini Galatasaray'lı bir futbolcu yapsaydı, Yaşar Kemal Uğurlu acaba pozisyonu sarı kart ile geçiştirir miydi, maçı izlerken düşünmedim değil...
- Ve maçın 61. dakikasında Maxim "Ben sadece penaltı atmıyorum, akan oyunda da gol atabilirim" dercesine kendi getirdiği topu, ayak içi plase ile Marafona'nın bakışları arasından ağlara gönderdi, takımını iyice rahatlattı.
- 71. dakikada ise Alanya'nın kullandığı kornerde Günay yıldızlaştı, ardı ardına yaptığı çevik kurtarışlarla farkın erimesine izin vermedi.
- Alanyaspor bu zorlu maçta Bakasetas'ı çok ama çok aradı.
- Maç sonu topla oynamada Gaziantep %24, Alanya %76, pas sayısında ev sahibi 207, deplasman ekibi 641... İstatistik her zaman tabela yapmaz...
- Gaziantepspor, 27 Aralık günü 27 gol atıp 27 puana ulaşarak 27 nolu şehrin plakasını yaptı...
Malatyaspor:1-3:BB Erzurumspor
- Malatyaspor her zamanki gibi 4 golcü ile sahada: Tetteh, Adem, Umut ve Kubilay.
- Erzurumspor yeni teknik direktörü Mesut Bakkal ile siftah yapma peşinde.
- Karşılaşmanın ilk devresinde topla daha çok oynayan, pozisyon bulan takım sarı-kırmızılı Malatya olurken, devrenin bitmesine sayılı dakikalar kala kullanılan bir korner atışında Ertaç hatalı çıkınca Gomis kafayla fileleri havalandırdı.
- Hüseyin Cimşir 3-4 maçtır gol yüzü göremezken, Mesut Bakkal'ın ilk maçında mavi-beyazlılar gol sevinci yaşadı.
- İkinci devre Acquah ile ev sahibi beraberliği sağladı, kendi getirdi, ceza sahası dışında sert ve isabetli vurdu.
- Beraberliği yakalayan Malatyaspor, galibiyet için kendi yarı sahasından çıkarken kaptırdığı bir topta, Emrah Başsan'ın klas asistinde eski Malatyalı Donald kaleci ile karşı karşıya kaldı ve kolayca fileleri havalandırdı. Hamza Hamzaoğlu kenarda öfkeden kafada saç bırakmadı.
- 4 dakika sonra Malatyalılar yine bir top kaptırdı, bu defa Novikovas Obertan'a klas bir pas verdi ve Bulgaristan'da eski takımının dört gözle geri dönmesini bekledikleri Obertan sert ve düzgün bir vuruşla maça son noktayı koydu. O sırada saha kenarında Hamza hoca beraberliği elde ederim ümidiyle 3 tane oyuncusunu sahaya sürmek için bekletiyordu...
- Maç öncesi tahmin etmedikleri bir skorla karşı karşıya kalan Malatyalı topçular kalan dakikalarda iyice dağıldılar ve geri dönüşü yapamadılar.
- Hafta içi Alanya deplasmanından puan alan Malatya, hafta sonu evinde beklemediği bir yenilgi aldı ve iç sahadaki yenilmezlik serisi sona erdi.
- Maçtan sonra ise Semih Kaya ve Hamza Hamzaoğlu tribünden kendilerine küfür eden "protokolden" şikayet edip "Bunların adamlığı bu mu?" "Bunlar nasıl Malatyalı" dediler.
Denizlispor:1-2:Ankaragücü
- Hafta içi Beşiktaş'ı elinden kaçıran ve Mustafa Dalcı ile göze hoş gelen oyun oynayan Ankaragücü, yeni hocası Yalçın Koşukavak ile çıkış arayan Denizlispor'a konuk oldu.
- Maç ortada geçerken, deplasman ekibinin kullandığı bir korner atışında Atakan kafayla takımını öne geçirdi. Altay alt yapısından yetişme ve sene başında Ankaraspor'dan gelen Atakan, Galatasaray maçında dikkatimi çekmişti, canla başla oynayan bit oyuncu her geçen hafta daha fazla sivriliyor, sene sonu transfer yapma olasılığı yüksek.
- Devre biterken atılan goller can yakar, Ankaragücü de soyunma odasına gitmeden Kitsiou'nun getirdiği topta, Lukasik ile golü buldu ve farkı 2 yaptı.
- Kayseri'den beri beğenip takip ettiğim ama nedense Denizlispor'da hep sonradan oyuna giren Mesanoviç'in "görerek-bilerek" yaptığı ortada Recep Niyaz takımı adına farkı bire indirdi.
- Son dakikalar ev sahibi beraberlik için tüm hatlarıyla gelse de arzu ettiği golü bulamadı ve Ankara ekibi evine 3 puanla döndü.
Başakşehir:2-2:Kasımpaşa
- Kadıköy'deki "Karanlık gece"den yaralı çıkan son şampiyon Kasımpaşa önüne galibiyet için çıkmıştı. Okan hoca tribünde kulaklıkla talimat yollarken saha içine Rafael affedilmiş ve forma giyiyordu.
- Maç ortada giderken, Kasımpaşa'nın ofsayt beklediği bir pozisyonda Visca savunma arkasına iyi sarktı, pasında Chadli yatarak boş kaleye yolladı topu öne geçti ev sahibi,
- 10 dakika sonra ise Kasımpaşa savunma arkasını zorladı, attıkları topta Skirtel müdahalede geç kaldı ve Anıl karşı karsıya kalıp, maç öncesi Yusuf Erdoğan "abisinin" "Bana gol attıracaksın" sözünü hatırlayıp, asist yaptı, Yusuf boş kaleye yuvarladı.
- Oyun iki takım için de dengede giderken, Aytaç'ın sarı kartı olmasına rağmen rakip yarı saha içinde Mahmut'a dengesiz bir müdahalesi sonrası Fırat Aydınıs tarafından kırmızı kart ile atıldı.
- İlk devrenin akılda kalan başka bir pozisyonu da Aleksiç'in rövoşeta ile direği sarsması oldu. Gol olsa uzun yıllar unutulmaz bir pozisyon olurdu.
- İkinci yarı Başakşehir eksik rakibi önünde galibiyet için oyunu Kasımpaşa yarı alanına yıkmışken, maç ev sahibi gol elemanları ile kaleci Ertuğrul arasında geçti. Ertuğrul bu maçta yaptığı kurtarışlar CD yapıp, transfer görüşmelerinde kullansa yeridir.
- Başakşehir arzuladığı golü atamadı ama Kasımpaşa bitime 6 dakika kala Hodziç ile haftanın en speküler gollerinden birini attı. Bosnalı topçu, ceza sahası içinde kendisine baskı yapan iki rakibi üzerinden aşırttı meşin yuvarlağı ve dönerek, top yere düşmeden köşeye yolladı. Harika!
- Haddadi bir kaç dakika sonra karşı karşıya golü yapsa, maç deplasman ekibi adına biterdi ama o kaçırdı ve Başakşehir Visca ile eşitliği sağladı.
- Uzatma dakikalarında Koita bir kez daha takımını öne geçirme fırsatı yakaladı ama Volkan kalesinde başarılıydı.
- Bitirirken, aşil tendonu kopan Skirtel'e geçmiş olsun dileyelim...
Gençlerbirliği:3-2:Kayserispor
- Cüneyt Çakır ve Berat'ın imajları dikkat çekici.
- Kayserispor, Kanga ile öne geçti.
- 8 dakika sonra Candeias eşitliği sağladı.
- Kayserispor'da Bülent Uygun'un geçen seneler genç yetenek olarak kaptanlığı verdiği Emre ilk on birde. Fena da maç çıkarmadı, ikinci devre karşı karşıya çaprazdan kaçırdığı bir pozisyon var.
- Campanharo'nun harika vuruşu VAR'dan çizgiyi geçmediği anlaşıldı, Cüneyt hoca gol vermişti.
- İkinci yarı genç Emre'nin pasında Gençlerbirliği savunmacısı Arda kendi kalesine attı ve deplasman takımı tekrar öne geçti.
- Kanga'nın golü ofsayt nedeniyle, Sio'nun golü de öncesinde elle müdahale nedeniyle iptal oldu. Cüneyt Çakır da VAR'dan oldukça yardım aldı bu maçta. Sio'nun attığı bir diğer gol de yine VAR'dan faul nedeniyle iptal oldu.
- 70. dakikada altı pas üstüne düşen topta Berat, Kasımpaşalı Hodziç'in golü hatırlatırcasına kalecinin üzerinden topu aşırtıp, boş kaleye yuvarladı ve beraberliği sağladı.
- Maçın son dakikalarında Gençlerbirliği bir gol daha buldu ama pozisyonun başında ev sahibi oyuncusu rakibini ittiğini canlı değil de VAR'dan gören Cüneyt Çakır golü iptal etti.
- Maç biterken bu sefer sağ kanattan yapılan ortaya Oğuzhan ayağını uzattı ve kaleci İsmail Çipe'yi de yanıltarak o da kendi kalesine golü atmış oldu.
- VAR kararlarının, iptal edilen gollerin, kendi kalelerine atılan gollerin olduğu unutulmaz bir maç izlendi Ankara'da...
Konyaspor:1-1:Rizespor
- Ligin seyir zevki olarak iyi maçlar çıkaran iki ekibinin mücadelesinde serbest vuruştan yapılan orta ile Konya erken dakikalarda öne geçti.
- Golün arkasından Shengelia ve Hadziahmetoviç ile iki net pozisyonu kaçıran ev sahibi, maçı koparma şansını kaybederken, Rizespor ise kalan dakikalarda rakibi üzerine gelmeye başladı.
- İkinci yarı daha üstün olan Rizespor idi ve özellikle Fernando'nun volesi ile Sehiç'in kurtarışı görülmeye değerdi.
- Baskısını arttıran Rizespor, Trabzon deplasmanında çok net pozisyonu atamayan Tunay'ın golü ile beraberliği yakaladı.
- İki takımın hocasının da beraberliği sevindiği bir maçın da hakkı beraberlik olsa gerek...
Beşiktaş:3-0:Sivasspor
- Sivasspor belki uzun zamandır ideale yakın bir kadro ile sahada yer alırken, daha üçüncü dakikada Gradel'in şutu ile az kalsın öne geçiyordu, Ersin harika çıkardı.
- Sivasspor bir şekilde golü bulacak diye beklerken, taç çizgisini geçen bir pozisyonda hakemler bayrak kaldırmayıp, devam deyince yapılan ortada Güven takımını öne geçirdi.
- VAR bu pozisyonu iptal eder diye beklememe rağmen, iptal edilmedi. 3 gün önce Gustavo'nun pozisyon, pazartesi gecesi bu pozisyon, birileri ligin üzerine "oyun" mu oynuyor diye düşünmüyor değil insan.
- "İtirazlarla" yenilen gol Sivas'ı da oyundan düşürdü, kafalar orada kaldı, Beşiktaş da her zamanki gibi golü bulduktan sonra daha rahat oynadı... Yatabare'nin zoraki bir kafası direkten dönerken, Beşiktaş iki adımdan kaçırdı.
- N'Koudo'nun rakibine olan pozisyonu kırmızı olarak konuşuldu ama sarı kart yeterliydi.
- Devre biterken ise olanlar oldu, Hakan Arslan maçın hakemi Arda Kardeşler'e topun taca çıktığı pozisyonu cep telefonu ile gösterdi, hakem sarı verdi, dönüşünde sinirlerine hakim olamayan Hakan bir yerleri tekmeledi ve hakem ikinci sarıdan Hakan'ı attı.
- İkinci devre eksik oynayan Sivas'a kaleci Samassa'nın da kötü performansı eklenince Beşiktaş 3-0 galip geldi.
- Ersin'in yine ikinci devre hatalı çıkışı var, Sivas golü yapamadı
- Maç sonrası Rıza Çalımbay'ın hakem konuşmayıp, Hakan'ı suçlaması ve önceki haftalar sürekli Galatasaray'ı ağzından düşürmemesi akıllarda tuhaf sorular oluşturdu.
Antalyaspor:0-6:Hatayspor
- Hatay'da Boupendza 8, 17 ve 21. dakikalarda attığı gollerle maçı çok erken bitirdi. Goller de birinden güzel.
- Antalya maçı bıraktı, Hatay bırakmadı, Babajide David attı, Boupendza attı ve ilk devre 5-0 gibi tarihi bir skorla bitti.
- Herkes ikinci yarı bu skor nereye gider derken, Hatay vites küçülttü ve akıllardaki "tarihi" skorlar maç sonu çıkmadı ama yine de Mirkan son dakika bir gol daha atarak skoru netleştirdi: 6-0
- Hatayspor hafta içi Trabzonspor'a karşı kaçırdığı golleri Antalya'ya atarak yılın en flaş skoruna imza atmış oldu.
HAFTANIN TAKIMI:
- Galatasaray
- Hatayspor
- Gaziantep FK
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
- Fatih Terim
- Ömer Erdoğan
- Şumudica
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
- Boupendza
- Arda Turan
- Emrah Başsan
HAFTANIN KALECİSİ:
- Ertuğrul
- Okan
HAFTANIN GOLÜ:
- Biglia
- Hodziç
- Arda
- Boupendza (Bonus)
HAFTANIN OLAYLARI
- Hatay'ın 6-0 kazanması
- Beşiktaş maçında çizgiyi geçen top
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