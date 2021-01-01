1 Ocak 2021 Cuma

Geçmiş Olsun Omar

 

O bir sağ bek...
O bir futbolcu...
Ama hepsinden öte o bir baba...
ve o bir insan...
Her baba gibi çocuklarını eğlendirmek için yılbaşı gecesi havai fişek patlamak isterken, meydana gelen kazada kötü şekilde yaralanmış.
O an çocukların yaşadığı korku  ve uzun yıllar unutamayacakları travma bir yandan, Omar'ın sağlık durumuna öte yandan...
Çok kötü, çok...
Allah'a şükür ki hayati tehlikesinin olmadığı haberi geldi.
Şimdi de dualarımız Omar'la...
Bir an evvel iyileş ve çocuklarına tekrar gülücükler içinde kucağına al...
Sen güçlüsün...
Hadi be Omar...

Yazı: ultras/Movement Saat 14:13

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