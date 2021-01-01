1 Ocak 2021 Cuma

Mutlu Yıllar

 


Mutlu, sağlıklı, huzurlu ve de tribünlerde taraftarların olduğu bir sene olsun...
Hoş geldin 2021...

Yazı: ultras/Movement Saat 14:01

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