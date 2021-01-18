18. Haftanın Panoraması

Sivasspor:2-1:Gaziantep FK
- Sivas'ın sahası patates tarlası gibi, bu hafta bir yağmur yağdı, memleket genelindeki zeminlerin foyası ortaya çıktı.
- Gaziantep FK, Maxim ile erken bir gol bularak öne geçti, zorlu geçmesini beklediği deplasmanda. Bu gol Maxim'in ligde 9. golü.
- Yedikleri golden sonra ev sahibi Sivas'ın oldukça yoğun bir baskısı var, bir çok pozisyon buldular ki oldukça da net ataklar vardı ama kalede Günay yine formundaydı, başarılı kurtarışlar yaptı. Fajr'in de vuruşu direkten auta giderken, devre biterken ev sahibi golü Hakan Arslan ile buldu.
- Sivas'ın golü öncesi faul var Muhammed'e, onu vermedi hakem 3-4 dakika sonra aynısını faul çaldı. Standart standart standart... VAR da müdahale etmeyince, maçtan sonra Gaziantep yardımcı antrenörünün "Bizi burada Sivas yenmedi, VAR yendi" demeye hakkı var.
- Mirallas serbest vuruş az farkla auta gitti devre biterken...
- İkinci yarıya ev sahibi golle başladı, Gradel kornerden ortaladı, Hakan Arslan yine kafa ile kaleciyi mağlup etti ve takımını öne geçirdi.
- Beraberlik için gelen Gaziantep'te Caner'in Kenan'ı ceza sahası içinde düşürülmesi de penaltı olarak değerlendirilmedi ama Jefersson'ın dirseği VAR marifeti ile sarıdan kırmızıya döndü.
- Gaziantep'in 8 galibiyet, 7 beraberlik olan yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu, en son lig başında Galatasaray'a yenilmişti.
- Sumudica maç sonu açıklamaları çok konuşuldu: "Kulüp benden indirim istiyor hatta topçulara prim verdiğim için kulübe de ver" diyor şeklinde başlayan açıklamalar "Eşimden para isteyeceğim" kıvamına gelince, çok konuşulan bir maç sonu açıklama oldu.
- Yönetim de Sumudica'ya tv ekranları vasıtasıyla cevap verip, pazar günü de görevden aldı.
Kayserispor:1-0:Malatyaspor
- Samet Aybaba'nın istifası sonrası yardımcı hoca Alper Kelkitli ile maça çıktı Kayserispor.
- İki kalede de pozisyonlarla başlayan maçta, Semih'in Alibec'i ceza sahası kenarında düşürmesi sonrası kazanılan penaltıyı yine Alibec kullandı ama Ertaç çıkardı.
- Penaltıda ne kadar başarılıysa, kornerde o kadar da hatalı olan Ertaç, gereksiz bir çıkış yapınca, seken top Semih'in ayağına çarptı ve gol oldu.
- Beraberlik için Kayseri kalesine giden Malatya, savunmada hatalar yaptı, Semih'in hatasında topla buluşan Alice sert vurdu, Ertaç harika çıkardı.
- İlk devre biterken önce Semih hatasını telafi etme fırsatı buldu, vurduğu kafa direkten dönerken, arkasından Adem'in kafası da az farkla auta gitti.
- İkinci devre de Adem'le, Youssof'la, Umut'la gol aradı Malatya ama sonuç alamadı ve kötü gidişine dur diyemedi.
- Maçtan sonra Hamza hoca mağlubiyetin sorumluluğunu alırken, Kayseri de Dan Petrescu'nun yolunu gözlemeye başladı.
Göztepe:0-1:Antalyaspor
- Klasik bir Göztepe maçı: Göztepe sürekli rakip kaleye geldi ama golü atamadı, rakip bir tane atınca da sahadan mağlup ayrıldı.
- Ersun Yanal Antalya'da "kontra takımı" oluşturmaya niyetli gibi. Galatasaray karşısında "otobüsü park etmeyi" anlarız, Hatay travmasını atlatmak istedi ama İzmir'de de maçı %36 top oynama ile bitirdi.
- Göztepe'yi anlatan bir pozisyon ilk devre biterken gerçekleşti, Berkan ortaladı, kafa ile altı pasa düşürdüler topu sarı-kırmızılılar, Boffen yerde yatmış, bomboş kale varken o topu çizginin öte yanına itekleyemediler...
- Ev sahibinin gol için yüklendiği bir anda Fredy kanattan topu getirdi, Amilton'a attıracaktı, savunma araya girdi, topu alan Fredy bu kez de Doğukan'a "al da at" dedi, o da ikramı geri çevirmedi.
- Amilton'un N'Diaye tarafından düşürülmesi de penaltı ama nedense ne hakem ne de VAR oralı olmadı.
- Maçtan sonra İlhan Palut istifa etti.
- Antalyaspor deplasmandaki ilk galibiyetini aldı ve 8. sıraya yükseldi.
Karagümrük:2-1:Konyaspor
- Göçebe gibi nerede stad bulursa orada maç yapan Karagümrük, bu kez İzmit Arena'da konuk etti rakibi Konyaspor'u. Maç sonu teknik sorumlu Atılay Canel: "Yavaş yavas tum ülkeyi dolaşacağız bu gidişle, artık sırada Sakarya da Bursa var" derken, Karagümrük sahasının zemininin de çok harika olduğunu vurguladı.
- Konyaspor'da İsmail kartal cezalıydı, yardımcı hoca vardı takımın başında.
- Çocukken futbol oynamaktan en hoşlandığım hava şartları vardı Kocaeli'nde, yağmur, çamur ve topun iki metre zor gitti balçık gibi saha. Böyle anlarda da maç içinde komik mi komik anlar da olmadı değil.
- Karagümrük'te Campi, Berolacci, Borini gibi yeni transferler sahada yer alırken, Emre Çolak kulübedeydi.
- İki takım da aslında istekli başlarken maça, en büyük rakipleri saha zeminiydi, paslar istedikleri gibi gitmedi, top su yığını içinde kaldı.
- Karagümrük yeni transferi Bartolacci'nin kafa golü ile öne geçti, orta Ndao'dan geldi.
- Maçın son 10 dakikasında Jevtoviç'in zeminin de azizliği ile yaptığı hatada N'Diaye harika bir aşırtma yapti, klas bir gole imza attı.
- Ama Jevtoviç 3 dakika sonra attığı kafa golü ile hatasını telafi etti.
- Stadı olmayan Karagümrük, 9 iç saha maçında 6 galibiyet aldı. Karagümrük 24 puana çıkarken, Konya 22 puanda kaldı.
- Maç yayınlandığı esnada yayıncı kuruluştan gelen arka fon tezahürat sesinde Fenerbahçe'ye küfürler olunca, Fenerbahçe kulübe sert bildiri yayınladı, Bein Sport özür diledi.
Ankaragücü:1-2:Başakşehir
- Hafta içi iç sahada Erzurumspor'u yenen Başakşehir, kayıp puanları telafi etmek için geldiği Ankara deplasmanında da Visca'nın harika golü ile erken dakikalarda öne geçti.
- Üç dakika sonrasında ise Cekici Visca'ya nazire yaparcasına serbest vuruştan yarı korner denecek pozisyonda Volkan'ı avladı
- Sonrasında iki kalede de pozisyonlar gerçekleşti, Ankaragücü zaten açık oynayan takım, Volkan'ı oldukça zorladı ama golü atamadılar.
- Tugay Kaan Numanoğlu maç yönetecek de kritik hata olmayacak mı? Bolingi'ye yapılan faulü vermedi, aksine topu Başakşehirê verdi ve o pozisyonda kullanılan serbest atış sonrası deplasman takımı Demba Ba ile ikinci golü kaydetti.
- Başakşehir zor da olsa kazandı ve eski şampiyon olduğunu hatırlattı, iki haftada aldığı 6 puanla puanını 22ye çıkardı
- Ankaragücü'nde ise hakeme tepki vardı.
Rizespor:1-1:Denizlispor
- Denizlispor, Rodallega'nın füzesi ile 9. dakikada öne geçti. Kendi ekmeğini taştan kendi çıkarda Kolombiyalı oyuncu.
- Devamı dakikalarda Sagal ve Rodallega'nın net pozisyonlarını kurtaran Gökhan maçın kopmasını da önleyen oyuncu oldu ev sahibi takım adına.
- İkinci yarı ise tam tersi bir görüntü vardı sahada, ev sahibi beraberlik için geldi, Pantilimon 3 puanı korumak için kurtardı. Tabii Skoda'nın da direği sıyıran bir pozisyonu var ki, saç baş yoldurdu Rizelilere.
- Maç biterken, uzatma dakikalarında oluşan karambolde Skoda'nın Mustafa Yumlu'ya yaptığı faulu görmeyen hakem, Kemal'in de golünü geçerli saydı ve ev sahibi 1 puanı kurtardı.
- Denizlispor yönetimi maçın hakemi ve VAR'a öfke püskürdü maç sonu demeçlerinde.
Hatayspor:2-2:Beşiktaş
- İlk yarısı fırtına gibi, ikinci devre ise sessiz sakin bir maç seyrettik Hatay'da.
- Ev sahibi takım yediği iki golde, özellile de ikinci golde kalecisi Munir'i oldukça aradı. Akın Alkan tecrübeli bir kaleci ama uzun süre kenarda oturmak onu paslandırmış, çok kötü hatalar yaptı.
- Beşiktaş daha 5. dakika Gezal'ın pasında Abubakar'ın ceza sahasından vurduğu şutla öne geçti.
- Ama Hatay'ın Boupendza'sı var. Ömer Erdoğan'la başlayan taç atışında, Popov Akintola'ya verdi, onun pasında Boupendza ceza sahasında skoru eşitledi.
- Hatay 23te Boupendza ile öne geçti ama ondan önce Akintola ile attığı gol ofsayt gerekçesi ile sayılmadı, oysa VAR "ciddi" incelese topun Wellington'dan geldiği gözüküyordu.
- Maçı iki takım da kazanmak istediği için, ilk devre hareketli bir oyun oldu ve Beşiktaş da Gezzal'ın kornerleri ile etkili oldu, önce Wellington denedi olmadı, sonrasında Larin attı, beraberliği sağladı.
- 45+2 de Boupendza hattrick yapma şansını kaçırdı, zira oldukça rahat pozisyonda Ersin'in yanından vurduğu top az farkla auta gitti.
- İkinci devre gollerin devamını bekleyenler hayal kırıklığı yaşadı, zira teknik adamlar soyunma odasında kaleciler ve savunmacıları fena haşlamış olacak ki, gol atmaktan ziyade yememeyi tercih etti iki takım da.
- Beşiktaş Aboubakar ve NKodou ile bir kaç pozisyon bulurken, ev sahibi kontralarla 3 puanın peline düştü. Ve maçın son dakikalarında Larin'in Kamara'ya yaptığı müdahale VAR tarafından değerlendirilse, Hatay maçı da kazanabilirdi..
- Beşiktaş sarı kart ceza sınırında olan Wellington'u kaybederken, derbide bu eksikliğin ne "hayır mı şer mi" olduğunu göreceğiz.
Erzurumspor:0-3:Fenerbahçe
- Erzurum'da üç büyükler saat 16.00da maç oynayabiliyormuş demek... Prime Time, TV seyredilirliği filan da buna etki etmiyormuş. Hatta Pazartesi günü gibi iş gününde bile oynanıyormuş... Demek ki neymiş Galatasaray iki sene evvel kar altında maçı sporcu sağlığı için gündüz oynayalım dediğinde haklıymış...
- Soğuk hava, berbat bir zeminde oynanan Erzurumspor-Fenerbahçe maçında, skora bakıldığında Fenerbahçe'nin net bir galibiyet aldığı düşünülebilir ama 40. dakikaya kadar neredeyse kaleye giden şutu yok...
- Ev sahibi de maça baskılı başlayamadı ama zamanla pozisyonlar buldu da sanki onlar sahaya yabancıymışlar gibi topçuları teker teker sakatlandı ve güçlerini kaybettiler.
- Erzurum'un en tecrübeli ve skora katkı yapabilecek oyuncularından Emrah Başsan'ın oyun içinde kayması, ayakta duramaması, ilerde takımın başına örecek çorabın belirtisi gibiydi ki, devre biterken kaptırdığı bir topta Fenerbahçe aradığı golü buldu.
- İkinci yarı da aynı şekilde, Emrah tüm takım atağa kalkmışken, "ayakta duramadı" topu kaptırdı ve yakalanan kontrada Pelkas farkı ikiye çıkardı.
- Kafaca dağılan Erzurum'u yakalayan Fenerbahçe Sinan ile üçüncü golü atmakta gecikmedi.
- Son günlerde Türk futbolunda pozisyon bitmeden düdük çalma alışkanlığı başladı, Mete Kalkavan da Gomis'in elle temas ettiği pozisyonda atak bitmeden düdüğü çaldı, böylece VAR devreye giremedi.
Alanyaspor:1-2:Kasımpaşa
- Alanyaspor her zamanki gibi yine baskılı bir oyun ortaya koydu ama yine maçı kaybetti. Son 4 hafta %72 ve üzerinde topla oynadığı 4 maçın üçünü kaybetme gibi ilginç bir istatistiğe sahip.
- Kasımpaşa az ve seyrek geldi, ve Hodziç'in şutunda "şansın" da yardımıyla öne geçti.
- Öne geçti deplasman ekibi ama Hadadi'yi de kaybetti.
- Ve ani bir atakta Yusuf'la bir gol daha bularak farkı ikiye çıkardı.
- Alanya Bakasetas'ın penaltısı ile ümitlendi ve ikinci yarı da ataklarını sıklaştırdı da gol atma becerisini gösteremedi.
HAFTANIN TAKIMI:
- Galatasaray
- Fenerbahçe
- Kasımpaşa
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
- Fatih Terim
- Fuat Çapa
- Rıza Çalımbay
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
- Belhanda
- Boupendza
- Hakan Arslan
HAFTANIN KALECİSİ:
- Ertaç
- Pantilimon
- Gökhan
HAFTANIN GOLÜ:
- Belhanda 3.Gol
- Aboubakar
- Cekici
- Visca
- N'Diaye (Karagümrük)
HAFTANIN OLAYLARI
- Galatasaray 6 attı
- Gençlerbirliği kalecisi Ubeyd Sosyal medya linçi yedi
- Şumudica görevden alındı, İlhan Palut istifa etti
- Memleket futbol zeminleri iflas etti
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