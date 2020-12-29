29 Aralık 2020 Salı

Sumi Sultan

 

Şumudica'nın Türkiye'deki başarısına sessiz kalmayan Gazetta Sporturol'un manşeti...
Seviliyorsun hocam...


Yazı: ultras/Movement Saat 13:53

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