26 Kasım 2020 Perşembe

Diego Maradona


Efsaneydi...
Tanrı'nın Eliydi...
Futbolun en iyisiydi...
Ama...
Hepsi bir kenara...
O bir evlattı...
O bir eşti...
O bir babaydı...

Yazı: ultras/Movement Saat 13:51

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