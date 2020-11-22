Erzurumspor:1-2:Galatasaray

Rol çalmak nedir bilir misiniz? Konuşma sırası başka bir oyuncudayken, seyircinin ilgisini kendi üzerine çekmek diye tanımlar sözlükler bu deyimi. Argoda ise daha açık bir tanım vardır: Başkasını enayi yerine koyarak, ön plana çıkmaya çalışmak... Tam da bunu yaptı Erzurum'da karşılaşmayı yöneten Arda Kardeşler maçın 73. dakikasında Falcao'ya ikinci sarı kartı gösterip, oyundan atarken. "Milyon euroluk oyuncuyu atacak cesarette hakem" imajı mı yaratmak istedi, yoksa Erzurumspor başkanının maçtan sonra canlı yayına bağlandığı televizyon kanallarında belirttiği gibi "Ben Galatasaray'ın ilk golünde hata yaptım, gözüm önündeki penaltıyı çalmadım, Falcao'yu atarak hatamı affetireyim" mi demek istedi, bunun cevabını ancak Arda Kardeşler verebilecektir.
Önceki sezonlarda eksi derecelerde gecenin bir yarısı oynanan maçların aksine bu kez nispetten daha "ılık" bir havada karşılaştı iki ekip Kazım Karabekir stadında. Ev sahibi milli maç arasından sonra bir de rakibi Hatayspor'un Covid vakaları ile boğuşmasından dolayı uzun bir müddet maç yapmamışken, Galatasaray ise Ali Sami Yen'de Alanyaspor'a yenilmenin "moral bozukluğu" ile deplasmana gelmişti. Çıkış arıyordu Galatasaray, Belhanda kaptandı, Arda kulübedeydi. Falcao oyundaydı, Diagne kenardaydı. "Kaptan" Belhanda'nın pasıyla da Falcao şok bir golle takımını öne geçireyazdı da, direkler Farnolle'un tarafındaydı, tabelanın değişmesine müsaade etmediler. Üç dakika sonra yine Falcao sahnedeydi, bu kez sarı kart görüyordu. Dadaşlar belli ki "paslanmıştı" uzun arada da Galatasaraylılar da çok istekliydiler ve 20. dakikada Babel'in "düşe kalka, ite kaka" kazandığı bir top sonrası Taylan-Belhanda paslaşmasında, Belhanda'nın asistinde Emre Kılınç takımını öne geçiriverdi. Gol öncesi Babel faul yapmış mıydı İbrahim'e diye sorarsanız evet deriz ama öncesinde de Erzurumlu oyuncu "turuncu kafaya" kural dışı bir müdahale yapmıştı. Arda Kardeşler bu hatalar zincirinden "düdük çalmadan" kendini sıyırıverdi...
Öne geçen sarı-kırmızılılar, Falcao ve Emre Kılınç'ın uzaktan şutlarıyla farkı da açmaya çabaladılar da becerikli olamayınca, Erzurumspor yavaş yavaş rakip kaleye gelmeye yeltendi. Önce Gomes'in köşeye giden topunu Okan parmaklarının ucuyla kornere çeldi ama devre biterken Marcao'nun yaptığı penaltıda Novikovas Okan'ı mağlup etmeyi başardı. Ayrıntılar hayatta önemli olduğu kadar, yeşil alanda da belirleyicidir. Erzurumspor'un çok adamla yüklendiği bir atakta yapılan ortayı tutan Okan topu hızlı kullanmak yerine yerde yatıp, tüm topçuların oyun alanına yerleşmesini beklemesinin tersine Farnolle kazandığı topu degajla başlatıp, Gomes'i Marcao ile baş başa bırakmış ve bir bakıma penaltının "asistini" yapmıştı. Farnolle'un becerisi kadar Marcao'nun da maçtaki "savurukluğu"nu penaltı pozisyonunda da devam ettirmesi beraberlik golünün sebeplerindendi.
Soyunma odasına giderken yenilen goller sıkıntı yaratır da, Fatih Terim'in takımı istim üstündeydi, rakibin kafa dağınıktı. Arzulu olan sarı-kırmızılılar öne geçmek için rakip yarı sahaya yerleşti, Sarrachi ortaladı Falcao kafayla dışarı attı, bir kaç dakika sonra Emre Kılınç aşırttı Mina çizgiden çıkarttı ama Babel'in ortasında Falcao'nun mükemmel bir göğüs kontrolü sonrası voleyle ağları havalandırmasına taraflı tarafsız herkes şapka çıkarıyordu. "El Tigre" kendisine has gollerden birini atmış, takımını öne geçirmişti...
Hiç bir başarı cezasız kalmaz diye bir söz vardır ya, maçın yıldızı Falcao, sadece Galatasaraylıların değil, ev sahibi oyuncularının da şaşkın bakışları arasında ikinci sarı kartı görüp, Arda Kardeşler tarafından oyundan atılıyordu. Rol çalmak demiştik değil mi yazıya başlarken, tam da öyle işte...
Tartışmalı kararlar vermek kolay değildir, verince de arkasında durmak zordur, maçın hakemi de çaldığı düdüklerin altında ezildi, oyunun geri kalanında tuhaf ve komik düdüklerle seyredenlere kendini güldürdü. Sissoko'nun Arda'ya attığı dirseği "yüze değil göğüse" diye ısrarla göstermesi, sırtı dönük olduğu halde Arda'nın kayarak Mina'ya yaptığı müdahalede Brezilyalı topçunun "çığlığına" göre düdük çalması akılda kalacak "melodramlardandı"...
Eksik kalan Galatasaray skoru korumaya çalışırken, ev sahibi de beraberlik için kalan dakikaları değerlendirmek istedi ama kayda değer bir pozisyon bulamayınca, sarı-kırmızılılar 3 puanla İstanbul yolunu tutmuş oldular bile...
Erzurum deplasmanları sonuçtan ziyade Fatih Terim'in demeçleri ile hatırlanır. 2019 Martında 1-1 berabere kalınan maçtan sonra Fatih Terim "8 de kapanır, 18 de kapanır, yeter ki biz kazanalım" demiş ve Başakşehir'le girilen şampiyonluk yarışı için hem takımını hem de camiayı motive etmiş, mayıs ayında da şampiyonluk kutlanmıştı. Bu sezon da kulüp ve camia içinde karışıklıklar su üstüne çıkmaya başlarken, şampiyonluk dışında her kafadan başka başka sesler çıkarken , Erzurum galibiyetinden sonra sarf ettiği sözlerle bir kez daha camiayı kenetlemeyi başarmıştı tecrübeli teknik adam.
"Kaybettiğinizde suçlu tek kişi ama kazandığınızda kazanan herkestir bizde de böyle oldu. Şimdi ben defalarca Galatasaray ve Galatasaray taraftarından kopartıldım. Hem de nasıl kopartıldığımız da çok açık. Sonrasında haklılığımız ortaya çıkmasına rağmen bir boşluk bir süreç yaşandı Galatasaray'da. Devamlılık çok daha başka başarılar getirebilirdi. O yüzden bu sefer gelirken Galatasaray taraftarına bir söz verdim. Normal olarak herkes benim karakterimin nasıl olduğunu bilir. Ben iki, üç senedir burada olan biri değilim 50 senedir bu camianın içindeyim ve her geldiğimde bir şekilde Galatasaray taraftarından kopartıldım. Bir şekilde bu sefer gelirken onlara bir söz verdim ve bu sözümü tutmaya çalışıyorum. Herkes benim neler yapabileceğimi bilmesine rağmen benim için as olan Galatasaray ve taraftarı olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki içeride ve dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarının arkamdan planlarını bilmiyorum. Her şeyin farkındayım, yine söylüyorum benim Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki kimsenin ne arkasında ne de yanındayım."
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Volkan Ahmet Narinç
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Mina, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak (Dk. 85 Sadiku), İbrahim Akdağ, Petrus Boumal (Dk. 46 Sissoko), Emrah Başsan (Dk. 85 Rashad Muhammed), Obertan (Dk. 64 Donald), Novikovas (Dk. 77 Hamroun), Ricardo Gomes
Galatasaray: Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 89 Emre Akbaba), Belhanda (Dk. 90 Oğulcan Çağlayan), Ömer Bayram (Dk. 89 Donk), Babel (Dk. 65 Arda Turan), Falcao
Goller: Dk. 21 Emre Kılınç, Dk. 64 Falcao (Galatasaray), Dk. 45 Novikovas (penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Kırmızı kart: Dk. 73 Falcao (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 70 Ömer Bayram, Dk. 77 Arda Turan (Galatasaray), Rashad Muhammed (Maç bitiminde) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
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