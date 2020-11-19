Bulgar Ultraları

"Bulgar futbolu oldukça farklı, belki Türkiye ile karşılaştırılabilir ama ultralardan bahsetmeden geçemem. Hiç normal değiller. CSKA ve Levski birbiriyle karşılaştığında tribünde normal bir rekabet göremezsin, sadece nefret vardır. CSKA ultralarının başında ayı gibi iri kel biri var ve maç boyu çıldırmış gibi bağırıyorlar. Eğer derbiyi kaybederseniz, şehirde normal bir şekilde gezme şansınız yok. Ulusal Stadyumda oynuyorlar derbiyi ve iki takım taraftarı arasındı oldukça geniş güvenlik boşlukları var. Güvenlik tedbirlerinden dolayı derbilerde eşim ve çocuklar maçları evde televizyondan seyrediyorlar."
Roland Alberg
Elazığspor forması da giyen CSKA Sofya'nın eski futbolcusu
Bulgaristan'da derbileri anlatırken
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