Galatasaray:2-1:Molde

Ve Galatasaray Devler Liginde...
Norveç soğuğunda elde ettiği avantajlı skorla İstanbul'un sıcak ve nemli gecesinde taraftarının karşısına çıkan Galatasaray, erken dakikalarda öne geçip, taraftarını rahatlamış olsa da sevenlerine "keyifle" zafer şarkıları söyletecek ikinci golü bulamayınca deplasman ekibinin "iştahını" kabarttı ve az kalsın "düğün" olacak gece "cenazeye" dönecekti ki futbol tanrılarının kıyağı mı desek, Norveçlilerin beceriksizliği mi desek, nasıl adledilirse adlansın yine "bilardo topu" misali baraja çarpan bir serbest vuruş golüyle hem Şampiyonlar Ligi bileti hem de ülkeye katkı yapacak puanı alıp geceyi noktaladı Okan Buruk'un takımı...
Savunma dörtlüsü önceki maçla aynı kalırken, bir hafta önce artık "canavarlaşan" sosyal medyanın linç ettiği Berkan yerine cezası biten Torreira ile Sergio'nun yerine "dayı" lakaplı Kerem Demirbay vardı orta saha rotasyonunda. Okan Buruk "dinç ve zinde" Norveçlilerin orta saha baskısını bu ikiliyle yıkmak isterken, Mertens'in liderlik ve tecrübesinden de her zamanki gibi yararlanıyordu. Forvette ise deplasmandaki maçta 10-15 dakikalık oyunla "göz kamaştıran" Tete başlıyordu İngiltere'ye transfer yapan Yunus'un yerine.
Bir çok kişi Norveçlilerin Sami Yen "cehenneminde" kolay lokma olacağını zannediyordu ama Molde yine bildiği oyunu oynamaya, Galatasaray'a çok adamla pres yapıp, orta sahada top kapıp, savunmayı eksik yakalamayı arzuluyordu. İlk dakikalarda bunu gerçekleştirdiler de "şok" golü onlar değil, Galatasaray Icardi'nin penaltısı ile buldu.
Türkiye Süper Ligine yabancı hakem gelsin mi gelmesin mi diye bir tartışma var ya, Dünya Kupası finali ve Şampiyonlar Ligi Finali yöneten Polonyalı hakem Marciniak Kerem Demirbay'ın ortasında Icardi'nin çekilmesine tereddütsüz penaltı düdüğü çalarken, geçen sezon Sivas'ta oynanan ve "ofsaytımsı" terimini dillere pelesenk ettiren Erkan Özdamar, benzer pozisyonda ev sahibi savunmacının Nelsson'u çekmesine penaltı düdüğü çalma cesareti gösterememiş, VAR'da uyarma gereği duymamıştı.
Galatasaray öne geçmiş, beklediği golü erken bulmuş ama Molde'de değişen bir durum yoktu. Onlar aynı "makine düzeni" içinde oynuyor, Galatasaraylıların hatalarını kolluyor, Muslera'nın kalesine geliyor da, Uruguaylı takımını Şampiyonlar Ligine götürmeye niyetliydi. Moldeliler o kadar sert oynuyordu ki, 20. dakikada Icardi'nin üzerine yüklendikleri bir pozisyonda iki topçu birbirini sakatladı. Makine düzeni boşa demedik, as takımdan iki oyuncu çıktı, yedek topçular girdi ama oyun düzeninde ve arzusunda değişen bir şey yoktu. Haugen'le Hestad'la gol için geldiler de Muslera ve Nelsson günündeydi.
Galatasaray ikinci devreye daha etkili başladı, Tete ve Kerem'in getirdiği toplarla pozisyonlar da buldu da fileleri ikinci defa sarsamazken, 66 dakikada iki Kerem'in anlaşmasızlığından kaptırılan topla Breivik ceza sahasına girdi, Boey'i de geçip, Hestad'a asist yaptı ve deplasman takımı Sami Yen'de soğuk bir Norveç havası estirdi.
Golden sonra Okan Buruk, Barış Alper ve Kaan Ayhan'ı oyuna alıp, maçın hakimiyetini tekrar ele geçirmeye çalıştı da, Molde'nin iştahı kabarmıştı, gol için Muslera'nın kalesine geldiler, golü de sonradan oyuna giren Berisha ile buldular ama VAR hakemi ofsayt kararı verince, Sami Yen'de koca bir "oh" sesi duyuldu...
Maçta son dakikalara gelinirken, deplasman ekibi tüm takım gol için saldırdığı bir anda kazanılan serbest atışta topun başına geçen Angelino'nun şutu Molde'nin şanssız oyuncusu Ellingsen'e çarptı ve kaleciyi de yanıltarak ağlara gitti. Futbolun cilvesi işte, ilk maçta da Sergio Oliviera'nın serbest atışında top Ellingsen'e çarpıp, kaleci Kalstrom'u yanıltmıştı.
Galatasaray, hiç beklenmediği kadar zorlanarak 17. defa Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırken, kasasına da 25 milyon euro gibi bir parayı indirmenin sevincini yaşıyordu...
Stat: RAMS Park
Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 90 Berkan Kutlu), Tete (Dk. 80 Bakambu), Mertens (Dk. 72 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 72 Barış Alper Yılmaz), Icardi
Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon (Dk. 22 Lovik-Dk. 85 Grodem), Kaasa (Dk. 21 Hestad), Mannsverk, Breivik (Dk. 76 Eriksen), Haugen, Eikrem (Dk. 76 Berisha), Brynhildsen
Goller: Dk. 7 Icardi (Penaltıdan), Dk. 90+3 Angelino (Galatasaray), Dk. 66 Hestad (Molde)
Sarı kartlar: Dk. 5 Ellingsen, Dk. 85 Mannsverk, Dk. 90+7 Berisha (Molde), Dk. 45+5 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 74 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder