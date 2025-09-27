Alanyaspor:0-1:Galatasaray

"Başka bir şey yok kardeşim, en büyük Galatasaray" diyordu bir zamanlar, Alanya'da oğlunu efsanesi olduğu takıma karşı seyretmeyen gelen George Hagi. Bir yanda saha kenarında eski takım arkadaşı Okan Buruk, öte yandan 10 numaralı Galatasaray formasıyla Leroy Sane... Ianis'i seyretmeye gelmişti Hagi ama Pereira onu son 20 dakika oyuna alınca, "Karpatların Maradonası" da bizim gibi "ızdırap" çeken bir Galatasaray izlemek zorunda kaldı. İkinci yarı Sane'nin düşürülmesi ile kazanılan serbest atışta "Ah şimdi orada olsaydım" diye içinden geçirdiğine yemin edebilirim de ispat edemem... Ya Sane'yi seyrettikçe, "Bu forma kimlere kalmış" dememiş midir?
Saha dışından, oyun alanına dönersek, taraftarın kafasının 3 gün sonra oynanacak olan Liverpool maçında olması belki doğaldı da Okan Buruk ve topçular da salı gecesini düşünür gibiydiler. Osimhen denenmek için kadroya alınmış, Lemina, İlkay ve Yunus da kenarda dinleniyorlardı. Alanya'da Sara Torreira'ya eşlik edecek, Sane oyun kuracak, Sallai de orjinal bölgesi kanattan akacaktı rakip kaleye.
Ev sahibi ekip içerde Beşiktaş'ı yenmiş, deplasmandan Fenerbahçe'den puan almanın özgüveni ile lidere de ilk puan kaybını yaşatmayı amaçlıyordu. Taraftarlarının desteği ile baskılı da başladılar maça, Galatasaray'ın oyun kurmasını engelleyince, Okan Buruk'un takımının tek opsiyonu Uğurcan'ın vurduğu uzun topları Icardi ve Barış'ın indirip pozisyon bulmasıydı. Bir de Singo'nun cesurca topla rakip sahaya dikine girmesi. Maçta ilk çeyrek biterken ilk atak da Singo'nun slalomu ile oldu Galatasaray adına. Sonra Eren'in ortasında arka direk dibinde Sane cılız bir kafayla skoru değiştiremedi de Galatasaray'ın Alanya sahasına yerleştiği o dakikalarda Singo "şapkadan tavşan çıkardı" rakibi Yusuf'u geçti ve pasında Icardi topukla şahane bir gol kaydetti. "Kilolu" filan dedikleri golcü her maç ağları sarsmaya devam ederken, bu maç takımın ayakta kalan topçularından biriydi.
Frankfurt deplasmanında da Galatasaray ilk yarım saatte öne geçmiş ama sonrası rakip attığı gollerle Şampiyonlar Ligi ilk haftasını Okan Buruk ve takımı için kabusa çevirmişti. Alanya'da da aynı filmi seyrettik, ilk yarım saatten sonra maç ev sahibi topçular ile Uğurcan arasında geçti. 26'da Ogundu'yu karşı karşıya engelleyen Uğurcan, on dakika sonra savunmanın hatasından yararlanan İbrahim'e de gol izni vermedi.
İkinci devre Torreira'nın yerine oyuna Lemina'nın dahil olmasıyla Singo-Sanchez ve Abdülkerim'le üçlü savunma denemesi yapan Okan Buruk, özellikle sol tarafından açık verince, 15 dakika sonra Jakobs ile Apo ve Sara ile İlkay'ı değiştirdi ve takımına direnç kazandırmak istedi de maçta deplasman ekibi adına değişen bir şey olmadı. Alanyalılar şutladılar, Uğurcan çıkarmaya devam etti, takım arkadaşları da seyretmeye...
Perreira'nın Ianis ve Ruan değişiklikleri takıma güç katarken, Okan Buruk'un Konya maçında yaptığı "manasız" oyuncu değişiklikleri gibi Sane'nin yerine Metehan'ı almasını anlayan var mıydı? Sağ beke geçen genç topçu, bekten ziyade ceza sahasına yakın oynayınca Uğurcan'ın çıkardığı bütün topların başlangıcı Yusuf'la oluyordu.
Galatasaray'ın Trabzon'dan transfer ettiği Uğurcan kurtarışlarıyla kariyer rekoru kırarken, topun iki defa direkten dönmesi ve 90+3te Mounie'nin iki adımdan topu auta atması da futbol tanrılarının kendisine hediyesiydi.
"En kötü Galatasaray performansıydı" diye beylik sözler etmeyeceğim, bugüne kadar bir çok felaket maç da izledim de, Alanya karşısında Galatasaray bu senenin en zayıf oyununu oynadı. Futbol böyle bir şey işte, bazen tek kale oynarsın, toplar girmez, puan kaybedersin, bazen de rakipler seni boğar, sen savunma yaparsın, bir tane atar üç puan kazanırsın...
Ligde 7 maçta kazandığı 21 puanla Galatasaray zirvede farkı açarken, bu süreçte kalesinde sadece iki gol görmesi ve deplasmanlarda gol yememesi de defterin kar kısmına yazılacaklar arasında. Peki, zarar kısmı, o da Okan Buruk ve ekibinin işi... Liverpool maçıyla birlikte önlerinde oldukça zor bir fikstür var ve bu engelleri aşarken de çok bilmişlik ve ukalalık yerine onlara destek olma zamanı... Tabii Galatasaray'ı seviyor, Hagi'nin dediği gibi "Başka bir şey yok kardeşim, en büyük Galatasaray" diyebiliyorsak canı gönülden...
Stat: Alanya Oba
Tarih: 26/09/2025
Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum VAR: Alper Çetin
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Ruan dk. 70) Makouta (Janvier dk. 80) Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Hagi dk. 70) Hwang (Mounie dk. 58) Ogundu
Yedekler: Victor, Efecan Karaca, Enes Keskin, Güven Yalçın, Fatih Aksoy, Viana
Teknik Direktör: Joao Pereira
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Jakobs dk. 63) Eren Elmalı, Torreira (Lemina dk. 46) Sara (İlkay Gündoğan dk. 63) Sallai, Sane (Metehan Baltacı dk. 77) Barış Alper Yılmaz (Osimhen dk. 84), Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Icardi (dk. 23) Galatasaray
Sarı kartlar: Makouta, Aliti (Alanyaspor), Sanchez (Galatasaray)
