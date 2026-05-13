Galatasaray:4-2:Antalyaspor

4 Sene Üst Üste Şampiyon Olduk
Avrupa'nın Kralı Olduk
Gerçekleri Tarih Yazar
Tarihi de Galatasaray...
Bundan 26 sene evvel söylediğimiz bir tezahürattı yukarıda satırları yer alan... Büyük bir gururla söylerdik, "dört sene üst üste şampiyon" olmuştuk ne de olsa... UEFA Kupasıve ardından Süper Kupayı da alarak "Avrupa'nın kralı olmuştuk"... Kimileri "tesadüf" dese de, "gerçekler tarihin sayfalarında" yer alırken, o tarihin yazarı da Galatasaray'dı... O gün 7 numaralı parçalı formayı giyen Okan-Emre-Suat bücürlerinden Okan Buruk, 9 Mayıs 2026 cumartesi gecesi Galatasaray bir kez daha üst üste 4 sene şampiyon olma tarihi yazarken bu kez saha kenarında takım elbiseliler safındaydı... Tarih gerçekleri bir kez daha yazmış, kalemi tutan da Galatasaray olmuştu...
Samsun mağlubiyeti sonrası iç sahada ligin dibine demir atmış Antalya'yı yenip bu maratona mutlulukla son vermek için hafta boyu tam konsantrasyon içindeydi sarı-kırmızılılar da taraftar için aynısını söylemek zordu. Herkes Akdeniz ekibini çantada keklik görüyor, maç öncesinden zafer sarhoşluğu içinde "üç atarız, beş atarız" kafasındaydılar. Okan Buruk ise maçın ciddiyetinde, hafta içi antrenmanlara kayıtılamayan Lemina-İlkay değişikliği dışında as kadrosu ile çıkmıştı şampiyonluk maçına. Konuk ekipte ise Sami Uğurlu sarı kart sınırında olan topçularını sahaya sürmemiş, ligin son haftasındaki "ölüm-kalım" maçı olan Kocaelispor karşılaşmasına saklamıştı.
İlk atak misafir takım adına sonradan sakatlanarak kenara gelecek olan Doğukan'ın ceza sahası dışından plasesi ile gerçekleşti. Sonrasında Galatasaraylılar aldı sazı eline, savunmanın hatasında topu kapan Osimhen dördüncü dakikada skoru değiştireyazdı. Dört dakika sonra Osimhen boşta top beklerken Yunus'un auta giden şutu ve 16'da Yunus'un ortasında Osimhen'in şahane bir göğüs kontrolü ama o kadar da kötü bir şutu vardı. Çok adamla kapanan ve zaman geçirmeyi öncelikleyen Antalyaspor müdafasını kanat ortalarıyla açmaya çalışıyordu ev sahibi oyuncular ama o anlarda Osimhen ve Abdülkerim'in kafa vuruşları dışarı gidiyordu. Telaş ile aceleciliği karıştırınca Galatasaraylılar, bir türlü kendilerini rahatlatacak golü atamıyordu. İşin daha da beteri devre biterken Soner omuzuyla bir de gol atıyordu Antalyaspor adına. Beş dakika uzatmanın verildiği ilk devrenin sonlarında futbolun ilahları konuk takımın yanındaydı ki Abdülkerim2in ortasında Gianetti'nin ters vuruşu direkten dönüyordu, seken topta Osimhen'in kafa vuruşu bir kez daha auta gitmekteydi...
Devre sona erdiğinde Konya'da Fenerbahçe'nin 1-0lik üstünlüğü haberi de alınınca, sosyal medya ergenleri şampiyon teknik direktör için "Okan Buruk İstifa" diyorlardı. Başarısızlıkta hemen fatura teknik adama kesilirken, Sane-Lang ve İlkay-Lemina değişiklikleri ile kazanılan maçtan sonra "Helal olsun Okan Buruk" diyen olmadı, böyle de "nankörler" işte...
İkinci 45 dakikanın başlama düdüğünden on dakika sonra Galatasaray Lemina ile eşitliği yakaladı. Lang kanattan ortaladı, Barış kafa ile asist yaptı ve Lemina boş kaleye dokundu... Mütakip dakikalarda Sallai ve Yunus'un direkleri yalayan şutlarına şahit olurken, Soner kendi takımı adına Hagivari bir gol atarak tekrar susturuyordu Sami Yen tribünlerini.
Lakin, Galatasaray'ın Osimhen'i vardı, şampiyon olmak isteyen aç bir aslanı vardı ki santra vuruşunun hemen ertesinde Antalyaspor ceza sahasına yapılan ortada savunma oyuncusundan evvel ayağını uzattı ve "penaltıyı alıverdi"... İlk devre Antalyalı stoperin hava topunda Osimhen'in suratına vurmasını "göremeyenler" bu defa penaltıyı çalıyorlardı. İki hafta evvel nasıl Osimhen Barış'a topu ikram ettiyse, bu kez Barış arkadaşına penaltıyı hediye ediyordu ve Osimhen de tekrar eşitliği sağlayan golü atıyordu...
Artık Galatasaray'ın önünde tek hedef vardı: Bir gol atıp şampiyon olmak. Çok adamla kapanan savunmaya karşı Okan Buruk Icardi'yi de sahaya sürdü, Jakobs ile Eren'i de değiştirdi. İşte o Eren bitime 2 dakika kala füzeyi yolladı, kaleci sektirdi, Lang "pasladı" ve Osimhen İbrahimoviçvari bir vuruşla şampiyonluk meşalesini yaktı. Öyle bir gol sesi çıktı ki tribünlerden, desibel ölçülse rekor olarak kayıtlara geçerdi.
"Gidecek mi kalacak mı?" "Sami Yen'de son maçına çıkıyor" denilen "aşk çocuğu" Icardi de uzatma dakikalarında iki Antalyaspor'luyu bağlayıp öyle bir çalım attı ki, saha kenarındaki Osimhen daha gol olmadan ellerini havaya kaldırmıştı ki zaten Icardi'nin o asistini gol atamayacak adamı "kızılcık sopasıyla döverler", Kaan Ayhan da maçın fişini çekiverdi...
2005-2006 sezonunun şampiyonu Galatasaray olurken, skorbordda ise "Dominasyon" yazıyordu. Her sene üst üste şampiyon olurken Galatasaray, Türkiye ligini "domine" etmişti...
Ve taraftarlar tekrar o meşhur besteye başlamışlardı:
Stat: RAMS Park
Tarih:09/05/2026
Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Bilal Gölen VAR:Özer Özden
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 67), İlkay Gündoğan (Mario Lemina dk. 46), Lucas Torreira, Leroy Sane (Noa Lang dk. 46), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Mauro Icardi dk. 67), Victor Osimhen (Kaan Ayhan dk. 90+2)
Yedekler: Batuhan Şen, Wilfried Singo, Sacha Boey, Renato Nhaga, Ahmed Kutucu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Erdoğan Yeşilyurt dk. 76), Lautaro Giannetti, Hüseyin Türkmen, Kenneth Paal, Dario Saric (Ramzi Safuri dk. 23), Jesper Ceesay, Abdülkadir Ömür (Samet Karakoç dk. 76), Soner Dikmen, Doğukan Sinik (Sander Van de Streek dk. 31), Samuel Ballet
Yedekler: Julian, Bahadır Öztürk, Georgi Dzhikiya, Bachir Gueye, Yohan Boli, Kerem Kayaarası
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Mario Lemina (dk. 56), Victor Osimhen (dk. 66 pen. ve 88), Kaan Ayhan (dk. 90+5) (Galatasaray), Soner Dikmen (dk. 45+3 ve 62) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Noa Lang (Galatasaray), Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Lautaro Giannetti (Antalyaspor)
