Kasımpaşa:1-0:Galatasaray

Lig bitmiş, şampiyonluk kutlanmış, milli oyuncular tatile çıkmış... Lakin oynanacak son bir maç kalmıştı, belki Galatasaray için "formalite" manası taşıyordu Beyoğlu derbisi ama ev sahibi Kasımpaşa için "hayat memat" maçıydı. Geçen hafta Süper Ligde alınan sonuçlar sonuçlar sonrası Karagümrük ile Kayserispor küme düşerken, alt lige gidecek son takım bu hafta belli olacaktı: Kasımpaşa Galatasaray ile, Eyüpspor Fenerbahçe ile, Gençlerbirliği Trabzonspor ile ve Antalyaspor kendi evinde Kocaelispor ile oynayacaktı, kağıt üstünde Antalyaspor en şanslı gözüküyordu zira diğer üç takım ligin tepesindeki rakiplerle karşılaşacaktı ama "unu eleyip eleğini serince" zirvedeki takımlar, Akdeniz ekibi Süper Lige veda eden takım olacaktı...
Bir ay sonra başlayacak Dünya Kupası için ulusal topçulara izin veren Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında kalede Günay, savunmada Boey, Singo, Arda, Eren, orta sahada Nhaga ve Kaan ile hücum hattında Sane, İlkay, Lang ve şampiyonluk gecesinin starı Icardi ile başlıyordu. Sahadaki sarı-kırmızılıların bazıları cuma gecesi kutlamalarının "promilini" üzerinden atamamışken, genç Nhaga kaptığı formayı bırakmamak, Lang son maçında tatlı bir veda busesi bırakmak, Sane hedefsiz maçın tadını çıkarmak ve Icardi de belki de on bir golle veda etmek istercesine sahada ön plana çıkarken, ilk pozisyon da Lang'ın ceza sahasına girerken yerden plasesi ile geldi. Devamındaki korner atışında da Sane gol için plaseledi ev sahibi kalecisi Ali Yanar son anda çeldi topu. Diğer köşeden ortalanan topu bu sefer Kaan kafayla auta yolluyordu.
Beraberliğin kendisini ligde tutan Kasımpaşa tüm hatlarıyla kapanırken, Galatasaray ise Sane ve Lang'ın kanatlardan getirdiği toplarla öne geçecek golü ararken, Diabete'nin savunma arkasına attığı uzun bir topta Benedyczak çaprazdan Günay ile karşı karşıya kalıp, şık bir aşırtma ile takımını öne geçiriverdi.
Ardından Galatasaray yine gol için yüklendi, Lang'ın ara pasında Sane'nin plasesi üst direği salladı, bir dakika sonra Sane'nin ortasında Becao'nun ters vuruşu direği yalayıp kornere çıkarken ilk devre de sona eriyordu.
İkini yarıya sakatlanan Günay'ın yerine Batuhan başladı oyuna ki ev sahibinin Benedyczak ile karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda genç file bekçisi ikinci golü önlüyordu ama atağın başında Sane'nin ayağına basılmasına hakemin devam dediği pozisyon "net" fauldü. Gol olması halinde VAR devreye girer miydi, "şüpheli zira ilk devre Arda'nın ceza sahası içinde yaka paça düşürülmesine kayıtsız kalınmıştı. Yine 69. dakikada Kamil Ahmet'in ceza sahası içinde Sane'nin yüzüne vurması da "görülmemişti"...
Ligi mağlubiyetle bitirmemek için Okan Buruk, Arda ve Boey'in yerine Jakbos ve Sallai'yi alarak oyunu hareketlendirmiş, 79'da Singo'nun kafasını direk engellerken, diğer kale direği de Benedyczak'in ceza sahası dışından sert vuruşunu engelliyordu.
Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe son düdüğü çalarken, ev sahibi oyuncular ligde kalmanın coşkusunu yaşarken, Galatasaraylılar da uzun bir sezonun yorgunluğunu atıp, 27. şampiyonluğun hazırlıklarına başlamak üzere tatile çıkıyordu.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Tarih:17/05/2025
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir VAR:Sarper Barış Saka
Kasımpaşa: Ali Yanar, Adem Arous, Rodrigo Becao, Nicholas Opoku, Kamil Ahmet Çörekçi, Andri Baldursson, Cafu, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Fousseni Diabate (Mortadha Ben Ouanes dk. 80), Adrian Benedyczak (Habib Gueye dk. 90)
Yedekler: Ege Albayrak, Eyüp Aydın, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Jim Allevinah, Godfried Frimpong, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Habib Gueye
Teknik Sorumlu: İlker Püren
Galatasaray: Günay Güvenç (Batuhan Şen dk. 46), Sacha Boey (Roland Sallai dk. 78), Wilfried Singo, Arda Ünyay (Ismail Jakobs dk. 78), Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Renato Nhaga (Ahmed Kutucu dk. 61), Leroy Sane (Can Armando Güner dk. 90+3), İlkay Gündoğan (Ada Yüzgeç dk. 90), Noa Lang, Mauro Icardi
Yedekler: Davinson Sanchez, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Mario Lemina
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Adrian Benedyczak (dk. 27) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Wilfried Singo (Galatasaray)
