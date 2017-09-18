18 Eylül 2017 Pazartesi

İsyan Marşı



"Issız kuytu köşelerden and olsun ki döneceğiz" dediler ve Süper Lige geri gelerek İsyan marşını bütün stat birlikte söylediler...
Seyircisiz oynadıkları "sessiz" maçlardan sonra taraftarıyla evlerinde buluştular ve biz de şimdi gönül rahatlığıyla "ait olduğun lige hoş geldin Göztepediyebiliriz...

***
İzmir'in sokaklarında

Yürüyoruz formalarla

Sayımız yüzbinler oldu

Sarısıyla kırmızıyla

Sarın güneş gibi olsun

Kırmızın damarımda kan

Sensiz geçmesin bu yaşam

Senin için bütün kavgam

1925'te doğdu şanlı Göztepemiz

Issız kuytu köşelerden

And olsun ki döneceğiz

O günlere inanarak

Dalgalan sarı kırmızı

Acıların arasından

Söyle isyan marşımızı

Kalksın eller üçlü için

Haykıralım gözgöz için

Son nefesi verir gibi

Şehadet getirir gibi

***

Yazı: ultras/Movement Saat 23:59

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