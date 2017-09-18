İsyan Marşı

"Issız kuytu köşelerden and olsun ki döneceğiz" dediler ve Süper Lige geri gelerek İsyan marşını bütün stat birlikte söylediler...
Seyircisiz oynadıkları "sessiz" maçlardan sonra taraftarıyla evlerinde buluştular ve biz de şimdi gönül rahatlığıyla "ait olduğun lige hoş geldin Göztepe" diyebiliriz...
***
İzmir'in sokaklarında
Yürüyoruz formalarla
Sayımız yüzbinler oldu
Sarısıyla kırmızıyla
Sarın güneş gibi olsun
Kırmızın damarımda kan
Sensiz geçmesin bu yaşam
Senin için bütün kavgam
1925'te doğdu şanlı Göztepemiz
Issız kuytu köşelerden
And olsun ki döneceğiz
O günlere inanarak
Dalgalan sarı kırmızı
Acıların arasından
Söyle isyan marşımızı
Kalksın eller üçlü için
Haykıralım gözgöz için
Son nefesi verir gibi
Şehadet getirir gibi
***
Seyircisiz oynadıkları "sessiz" maçlardan sonra taraftarıyla evlerinde buluştular ve biz de şimdi gönül rahatlığıyla "ait olduğun lige hoş geldin Göztepe" diyebiliriz...
***
İzmir'in sokaklarında
Yürüyoruz formalarla
Sayımız yüzbinler oldu
Sarısıyla kırmızıyla
Sarın güneş gibi olsun
Kırmızın damarımda kan
Sensiz geçmesin bu yaşam
Senin için bütün kavgam
1925'te doğdu şanlı Göztepemiz
Issız kuytu köşelerden
And olsun ki döneceğiz
O günlere inanarak
Dalgalan sarı kırmızı
Acıların arasından
Söyle isyan marşımızı
Kalksın eller üçlü için
Haykıralım gözgöz için
Son nefesi verir gibi
Şehadet getirir gibi
***
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