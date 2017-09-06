Next Station Röportajı

Tribünlerin olmazsa olmazıdır pankartlar, turnikeleri geçip koşar adım merdivenleri tırmandıktan sonra gözlerimiz ilk onları arar, bizimkiler ne asmıştır, deplasmana gelenler hangi pankartı kondurmuştur tellere. Grup isimleri çoğunlukla yazılıdır pankartlarda da, esas sevdiklerimiz "el işi" sprey boya ya da fırça ile yapılan ve gündemi anlatan bez pankartlardır. Lakin son yıllarda endüstriyel futbolun her türlü zevkimizi elimizden aldığı bu günlerde de, taraftarlar da işin kolayına kaçıp, el emeği pankart yerine makine işi "ruhsuz" çalışmalarla süslüyorlar tribünleri. Buna rağmen, hala "el emeği" pankart geleneğini sürdürenler de yok değil, işte bunlardan biri de "nextstationl" takma adıyla elinde fırçası bir kültürün devamı için uğraş veren Trabzonspor'lu Emir kardeşimiz... ultras/Movement blog olarak kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdik, buyrun:
- ultras/Movement okurları için öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?
"Adım Emir ve Trabzon doğumluyum. Akçaabat ilçesinde yaşıyorum meslek lisesi son sınıf öğrencisiyim."
- Pankartlar tribün için olmazsa olmazdır. Siz pankart boyamaya nasıl başladınız?
"Lise 2. sınıfta sınıfımızın futbol takımına birkaç pankart yaptıktan sonra bu ise başlamaya karar verdim."
- Peki taraftar grupları için özel pankart yapımı işi nasıl ortaya çıktı?
"Tribünlerde el yapımı pankartlar bitip, tribünlerde yavaş yavaş gruplar artık dijital pankarta döndü, kimse artık boyamak istemiyor. Bu mesele çok canımı sıkarken, bir gün ben de otobüs önünde bir dijital pankarta denk gelince bu kültürü yaşatmak için bu ise girdim."
- Bir çoğumuz “çöp adam” bile çizemezken, siz bez-boya-fırça üçlüsünü severek kullanıyorsunuz. Bu yetenek nereden geliyor?
"Aslında yetenek yok, ben resim ödevi bile yapamazdım, annem ve ablam yapardı. Sonra bu resimleri önce sağını sonra solunu derken başladık yapmaya..."
- İlker özeldir, unutulmazdır, ilk yaptığınız pankart hangisidir? Bir hikayesi var mı?
"İlk yaptığım pankart Atatürk pankartıydı. Sınıftaki arkadaşlardan biri 'ben boya alırım' diğeri 'ben fïrça alırım' derken ben de 'az boz çizerim' dedim ve başladım pankart boyama işine."
- Şimdiye kadar kimlere pankart boyadınız?
"Daha çok arkadaşlarım için pankartlar yaptım. Şu an Kayserispor, Fenerbahçe ve Konyaspor tribününe yaptım ama sayfayı açtıktan sonra devamı gelecek."
- Pankartlar bittiğinde hissettiklerinizi nasıl açıklarsınız?
"Eğer bir arkadaşın pankartı bile olsa bitiremediğimde resmen uyuyamıyorum, geceleri neredeyse sabaha kadar yapıp bitiriyorum, o his cidden anlatılmaz insanları mutlu etmenin eşi benzeri yok... "
- Yapmış olduğunuz işin en can sıkıcı tarafı nedir?
"Yazı yazarken ve çizerken yanlış yapınca ve o hatayı silerken silme çok kötü ve uğraş verici... "
- Özellikle kendinize ait bir sloganınız var mı? Next station ismi nereden geliyor?
"Kendime ait şu an yok ama “Deplasman Haktır Engellenemez” kim demişse güzel demiş, bunu kullanıyorum şimdilik. next station ismine gelirsek, gruplar deplasmana giderken şehri istila etmek anlamına geliyor "next station" oradan aldım bu adı."
- Takım fark etmeksizin pankart yapıyorsunuz, peki siz hangi takıma gönül verdiniz?
"Ben Trabzonspor taraftarıyım."
- Kaç kişi bu işi yapıyorsunuz?
"Deplasman pankartlarını tek başıma yapıyorum ama büyük pankartları en fazla 3-4 kisi ile, en yakın arkadaşlarımla hazırlıyorum."
- Taraftarlar kendi pankartlarını boyarken genelde otopark ya da sokak arası tercih ediyor, siz nerede hazırlıyorsunuz pankartları?
- İnstagram hesabınızda Müslüm Baba pankartı göze çarpıyor. Pankart boyarken özellikle dinlediğiniz şarkıcılar-türkücüler var mı?
"Pankart yaparken, daha çok Müslüm Baba dinliyorum, onun dışında Ferdi Tayfur ve Orhan Gencebay eşlik ediyor bana çalışmalarımı bitirmeye gayret ederken."
- Genellikle biz taraftarlara “boş insan” olarak bakılıyor, ailenizin ya da çevrenizin sizin pankart yapmanıza bakışı nasıl? Eleştiren oldu mu?
"Annem bazen elimden fırçayı alıyor, ablam çizmeye yardımcı oluyor, babam maça gitmeyince 'niye gitmedin?' diye soruyor, arkadaşlar zaten aynıyız. Kısaca eleştiren hiç olmadı beni bu konuda."
- Size pankart yaptırmak isteyen bir taraftar size nasıl ulaşır? Sosyal medya hesaplarınız var mıdır?
"Şu anlık sadece instagramda "nextstationl" hesabım var ama ilerleyen zamanda facebook ve WhatsApp hesapları açmayı düşünüyorum."
- Röportajda sona gelirken, takipçilerimizin en çok merak ettiği soruyu soralım; Bu işin maliyeti nedir?
"Bu işin maliyeti pek yok gibi, her hafta bilet param çıksın yetiyor, geri kalan okul harçlığı ve şu an yazın arkadaşlarla harcıyoruz kazandıklarımızı..."
- El emeği pankart yapan bir tribüncü gözüyle, şimdiye kadar tribünlerde gördüğünüz “10 numara 5 yıldız” pankart ya da koreografi hangisidir?
"Konyaspor'un yaptığı koreografi muhteşemdi..."
- Son olarak ultras/Movement blog okurları için söylemek istedikleriniz varsa alalım…
"Bütün taraftar ve deplasmancı arkadaşlardan ricam, bize yaptırmasanız bile deplasmana giderken veya stadyumda el emeği pankart kullanın, dijitale gerek duymayın... Çok Teşekkürler..."
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