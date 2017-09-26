Bursaspor:1-2:Galatasaray

Bol tebrikli bir maç yazısından ilk "tebriği" tribünlerde 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan memleket futbolunun en gözde tribünlerinden biri olan Teksas taraftar grubuna yollayalım. Gruplar, taraftar oluşumları kurmak kolaydır da yarım asır bir süredir bir çok sıkıntıya karşı yılmadan yıkılmadan armanın peşinden koşmak büyük başarıdır. Var olsunlar, devamlı olsunlar, nice 50 yaşları olsun... Kutlamaların süsü olarak Galatasaray maçında iki tribünde ortaya koydukları koreografi ile rüştlerini bir kez daha ispatladılar... Bu "görsel showlar" takımların sahaya çıkması ile İstiklal Marşı arasındaki 3-5 dakikalık zaman diliminde gerçekleşir de, hazırlanması bırakın günleri, haftalar sürer, geceler boyu kafa yorulur koreografiye... Bundan sebep emeği geçen tribün ahalisine selamlar... Güzel işlere devam arkadaşlar...
Bir tebrik de Bursa gibi zorlu bir deplasmandan üç puanla dönen Igor Tudor'a gelsin. Deplasmanda oynanan ve "acabalar" dedirten Antalyaspor beraberliğinden sonra, geriye düştüğü bir maçta galip gelmek Galatasaray adına üç puandan daha önemli sonuçlar doğuracaktır. Ligin başlamasından bu yana altı hafta geride kalırken, Tudor'un takımı ilk defa geriye düştü ve herkesin aklında "bu sınavdan" geçip geçmeyeceği vardı. "Pekiyi" ile ayrılırken sarı-kırmızılılar Timsah Arena'dan, hem takımın geçen yıllarda kaybetmiş olduğu öz güven yerine geldi, hem de rakiplerine korkuyu saldılar... Ne mi yaptı Hırvat hoca, bu kadar konuşulacak? Mariano ve Latovlevici gibi iki beki 64. dakikada aynı anda yanına oturtup, Yasin ve Feghouli gibi hücumcuları oyuna soktu. Bir çok kişiye "delice" gelen bu değişiklik, Galatasaray'ı yakından takip edenler için çok da tuhaf değildi, zira Bursaspor takımı güçten düşmüş ve kalesine yaslanmışken, zaten oyun kurarken Maicon sağ bek-Fernando ortada ve Serdar Aziz sol bek tertibine geçen Galatasaray'da bekler rakip yarı sahada pozisyon almaktaydı. Yorulan ve güçten düşen topçularının yerine, bireysel yetenekli fazla iki oyuncusunu oyuna alarak, gol aradı Tudor ve istediği de oldu: Feghouli harika bir golle beraberliği sağladı, ardından Tolga artık "imzası" haline gelen plasesi ile takımını öne geçirdi. Parçalı forma ile ilk şut ve ilk gol, Cezayirli oyuncunun istatistiği parmak ısırtıyor, "nazar değmesin"... Bravo Sofiane...
Bursaspor maçı kaybetti ama "maçın adamı" adayları arasına girecek bir performans sergiledi kaleci Harun. Takımının baskılı oynadığı ve golü de bulduğu ilk yarıda Galatasaray'ın Gomis ve Belhanda ile gerçekleştirdiği ataklarda kalesini gole kapayan başarılı eldiven, ikinci yarı da %100lük pozisyonlarda topun kale çizgisini geçmesine izin vermemiş, galibiyeti son 17 dakikaya kadar taşımıştı da, Feghouli'nin şutunda Ümit Aktan'ın dediği gibi "Schmeichel değil bütün Michale'lar gelse" o topu çıkaramazdı. Tebrikler Harun...
Galatasaray üç puanı ve liderliği "yüklerken heybesine" Bursa'dan, gelecek haftalar için de bazı dersler çıkardıysa kendisine, taraftarını da uzun haftalarca mutlu etmeye devam edecektir. Öncelikle atak sonlandırmayı bilmeli Tudor'un öğrencileri, Bursaspor'un gol attığı ve bir o kadar da kaçırdığı ilk devredeki tüm atakların başlangıç noktası rakip yarı sahada yapılan top kayıplarıdır. İkinci devre ev sahibinin Batalla ile geldiği tek pozisyonun da çıkış noktası top kaybı... Bursaspor'un maçın başlangıç düdüğü ile taraftarıyla bir olup, Galatasaraylılara baskı kurması, sarı-kırmızılı topçuların Türk Telekom'da konuk ettiği rakiplerine empatiyle yaklaşmasını da öğretmiştir. Tabii bir de, mağlubiyetten geriye dönebileceklerini de görmüş oldular...
Belhanda da son haftalarda "kıpırdamaya" başladı, uyum sürecini aşmaya, üzerindeki "10 numara" baskısını kırmış gözüküyor Faslı oyuncu. Geçen hafta Kasımpaşa karşısında kullandığı köşe vuruşları sürekli ön direğe yerden rakibin ayağına giderken, dün gece kornerleri yüksek attı, Maicon ve Serdar yüreklerini hoplattı tribündeki yeşil beyazlıları...
Gecenin en güzel karesini, belki de olası bir şampiyonluğun müjdecisi de Feghouli'nin attığı golden sonra sevinen takım arkadaşlarına çoraplarıyla koşan Mariano verdi. Maç oynanırken forma çıkarılmasından, oyundan alındıktan sonra yapılan "afra tafra"lardan gelinen noktaya bakın... Galatasaray'ın bu sezonki başarılı performansının arkasında yer alan takımdaşlık, arkadaşlık ve galibiyet arzusu hepsi bir fotoğrafa sığmış... Allah bozmasın...
STAT: Bursa Büyükşehir Stadyumu
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Süleyman Özay, Mustafa Öğretmenoğlu
BURSASPOR: Harun, Barış (Okoli 62), Ekong, Titi, Aziz, Badu, Agu, Delarge (Yusuf 74), Batalla, Kembo (Joshua 82), Stancu
GALATASARAY: Muslera, Mariano (Yasin 64), Maicon, Serdar, Latovlevici (Feghouli 64), Fernando, Ndiaye, Rodrigues (Denayer 84), Belhanda, Tolga, Gomis
GOLLER: Delarge 14 / Feghouli73, Tolga 81
SARI KART: Serdar Aziz, Maicon
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