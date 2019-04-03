3 Nisan 2019 Çarşamba
Galatasaray:0-0:Evkur Malatyaspor
Milli maç araları Galatasaray'a yaramıyor... Buna artık kesinlikle inandık... Ya bir oyuncu sakatlanıyor ya da takımın yakalamış olduğu yükselen form grafiği duruyor, bazen de aşağılara düşüyor. Lafın kısası Galatasaray bıraktığı yerden dönemiyor maçlara...
En son Bursa deplasmanında kazanan takım neredeyse üç hafta sonra çıktığı ilk karşılaşma olan Ziraat Türkiye Kupası maçında Malatyaspor karşısında sezonun en silik maçlarından birini oynadı... Ne ilk devre ne de ikinci devre bildiğimiz Galatasaray'dan izler vardı... Deplasman takımı zaten beraberliğe gelmiş, gol yememeye gelmiş, bir kontra ile atarsak Malatya'daki rövanşta turu atlarıza gelmiş ve düşündüklerini de gerçekleştirdiler.
Galatasaray ise bir türlü organize olamadı rakip sahada, Diagne'yi bir kez bile ceza sahasında topla buluşturamadı ne hücüma çıkan bekler, ne de ileri uç elemanları... Belhanda her zamanki rahatlığında "okul bahçesinde" top oynar gibi ciddiyetten uzaktı, Feghouli sahada aklı "başka yerdeydi", Onyekuru ise bildiğiniz gibi: sadece koşsun, topla ne iyi bir orta ne de güçlü bir şut atabiliyor kaleye...
Emre Taşdemir de kötü günündeydi, mücadelesini etti, bindirmelerini yaptı her zamanki gibi ama ortaları hep rakip oyuncuların sırtına çarpıp taca çıktı... Bir ara Fatih Terim "joker"i Linnes'i oyuna almaya hazırlanıyordu ki Luyindama'nın kırmızı kartı tüm planları altüst etti. İlginçtir ilk devre Galatasaray lehine iki penaltı pozisyonunda "bakarkör" kalan Halil Umut Meler ve VAR ekibi, Fatih Terim'in de dediği gibi Malatyasporlu Ömer Şişmanoğlu'nun aldığı sarı karttan sonra hakemi alkışla protesto etmesine de "seyirci" kalmıştı ama Luyindama'nın topu makas hareketi ile uzaklaştırması neticesinde düşerken ayağının rakibe çarpmasında tereddütsüz kırmızı kartı çıkarmışlardı... Halil Umut Meler de Cüneytleşmeye başlamış, oyuncunun yüzüne bakmadan çıkarıyor kartı, "seninle muhattap değilim" havası yaratıyor, yüreğin yetiyorsa topçunun bakarak göster kartını, göz göze gelerek anlat derdini, büyük hakem öyle olunuyor, Collina gibi...
Hiç mi yoktu Galatasaray'da göze batan oyuncu? Marcao ve Mariano sahanın en istekli iki topçusuydu, maçın ciddiyeti en fazla hisseden bu ikilinin gayreti maalesef gol atmaya yetmedi.
Bitirirken bir iki kelam da Türk Telekom Arena ile oluşan "yeni nesil Galatasaray seyircisine" etmem gerekiyor. Bizim kültürümüzde üzerinde Galatasaray forması varken futbolcu ıslıklamak yok. Bugünün veletleri Onyekuru ıslıklıyor, Diagne yuhluyor da, biz kutsal parçalıya layik olmayan nice futbolcunun bu formayı giydiğini gördük de "gıkımız" çıkmadı, Galatasaray taraftarı olmak bunu gerektiriyordu... Bizler o maça girmek için, o biletleri ne zorlukla elde ettik ki maçın kıymetini bildik, yeni nesil şımarık seyirci gibi "beğenmediğimizi çöpe atmaya" kalkışmadık... Galatasaray taraftarının tribünler boş kalmasın diye "kombine devir" kampanyasını gözden geçirmesinde fayda var, takıma fayda sağlasın diye bedava bilet verilen adam, faydadan çok zarar veriyorsa, artık o bileti de o tribünde olmayı da hak etmiyor demektir...
İki ayaklı kupa maçının ilki golsüz biterken, finale çıkacak takım Malatya'da belirlenecek... Dün gece Sami Yen'de gelmeyen gol ve goller umarım Malatya'da atılır da Mayıs ayında Galatasaray'ın alışık olduğu "kupa beyi Galatasaray" manşetini atar gazeteler...
STAT: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç, Ali Şansalan
VAR HAKEMLERİ: Arda Kardeşler, Tarık Ongun
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Fernando (Emre Akbaba 63’), N’diaye, Belhanda, Onyekuru (Sinan 83’), Feghouli, Diagne (Ahmet 78’)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Fabien, Issam, Mina, Mustafa, Bülent, Murat, Donald, Aleksic, Adem (Bifouma 89’), Guilherme (Ahmed 78’), Ömer (Kamara 57’)
SARI KARTLAR: Ömer (31’), Belhanda (57’), Guilherme (62’), Aleksic (63’), (Mustafa 83’), Mina (90’), Ndiaye (90+4’)
KIRMIZI KART: Luyindama (71’)
Yazı: ultras/Movement Saat 06:34
Dosya: Maç Günü, Türkiye Kupası
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