Bu arada maçtan sonra açıklama yapan Gheorghe Hagi, oğlunun golünü tebrik ederken, Ianis'in tekrar Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giymesinin yakın olduğunu, özellikle Ajax'ın oğlu ile yakından ilgilendiğini belirtti.
15 Nisan 2019 Pazartesi
Ianis Hagi'den Baba Golü
Bu arada maçtan sonra açıklama yapan Gheorghe Hagi, oğlunun golünü tebrik ederken, Ianis'in tekrar Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giymesinin yakın olduğunu, özellikle Ajax'ın oğlu ile yakından ilgilendiğini belirtti.
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