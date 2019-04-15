15 Nisan 2019 Pazartesi

Ianis Hagi'den Baba Golü


Gica Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul, Craiova'yı 2-1 yenerken, Ianis Hagi öyle bir gol attı ki seyredenler "hık demiş babasının burnundan düşmüş" dediler. Bu tür gollerin üstatlarından olan baba Hagi saha kenarında sevinçten ne yapacağını bilemezken, tribünden maçı seyreden Rivaldo ise bu gole ayakta şapka çıkardı...
Bu arada maçtan sonra açıklama yapan Gheorghe Hagi, oğlunun golünü tebrik ederken, Ianis'in tekrar Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giymesinin yakın olduğunu, özellikle Ajax'ın oğlu ile yakından ilgilendiğini belirtti.

Yazı: ultras/Movement Saat 15:41

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