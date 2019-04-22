22 Nisan 2019 Pazartesi
CSKA-Sofya: 0-0: Levski Sofya
Bulgaristan A Grupada "şampiyonluk play-offları" oynanırken, zirveyi yakından ilgilendiren maçta CSKA ile Levski golsüz berabere kalırken, maçın sonucu Botev Plovdiv'i 3-0la geçen Ludogorets'e yaramış oldu ve Razgrad ekibi CSKA ile farkı 5 puana çıkardı...
Maçı domine eden ev sahibi CSKA olurken, kırmızı beyazlılar kendilerine gereken golü bir türlü bir zamanlar Mersin İdman Yurdu'nun kalesini de koruyan Nikolay Mihailov'un kalesine yollayamadılar. Bu karşılaşma CSKA'ya iki puan kaybettirirken, Bulgarların da bir an evvel VAR sistemine geçmesini göstermiş oldu zira maçı yöneten Stanislav Todorov ev sahibi lehine en az üç tane "bariz" penaltıyı görmezden gelerek belki de 2018-2019 sezonunun şampiyonunu belirlemiş oldu.
Sofya derbisinde saha içinde yaşanılanlar elbette önemlidir lakin bizim ilk baktığımız yer maç öncesi ve maç esnasında taraftarın yapmış olduğu koreografiler, açmış oldukları pankartlardadır... İşte iki taraftan fotoğraflar:
Yazı: ultras/Movement Saat 14:25
Dosya: Bulgaristan, Derbi
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