3 Mayıs 2019 Cuma
Evkur Malatyaspor:2-5:Galatasaray
İstanbul'da golsüz biten yarı final ilk maçının rövanşında Galatasaray, deplasmanda Malatyaspor'u 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı ve sezonun başında oynanan Süper Kupa finalinde yenildiği Akhisar'ın rakibi oldu.
İlk maçtan sonra yaptığı açıklamada "Bugün burada iyi oynadık. pozisyonlar bulduk ama golleri atamadık, inşallah bugün kaleye girmeyen o toplar Malatya'da gol olarak hanemize yazılır" demişti Fatih Terim, Linnes'le daha dördüncü dakikada başlayan gol yağmuru Feghouli, Onyekuru ve Mitroglou ile devam etti. Rövanşlı oynanan kupa maçlarının ilk ayağı golsüz biterse, ev sahibi için tehlikelidir ikinci maçlar zira kalende göreceğin bir gol, beraberliği senin elinden alıp, seni galibiyete muhtaç bırakır. Linnes'in erken golü de Erol Bulut'un tüm planlarını alt üst etti ve maçta ipleri Fatih Terim'in öğrencilerine verdi. Galatasaraylılar da maçı istedikleri gibi yönetti, tempoyu arttırdı, tempoyu düşürdü, gol atma arzusundaki rakibi üstüne çekip maçın yıldızı Henry Onyekuru'nun kontralarıyla Farnolle'u perişan etti.
Devrenin bitmesine dakikalar kala Feghouli'nin attığı jeneriklik gol maçın da fişini Galatasaray adına çekiyordu da Luyindama'nın eline çarpıp, ev sahibi lehine verilen penaltı Malatyasporu soyunma odasına ümitli gönderdi.
Erol Bulut içerde her ne kadar maçı çevirmenin hesaplarını yapmış olsa da, gün Galatasaray'ın günüydü, iyi oynayan misafir sarı-kırmızılılardı ve Onyekuru'nun 58. dakika Farnolle'un hatası ve N'Diaye'nin asistiyle attığı gol aslında maçın "gayriresmi" bitiş düdüğüydü.
Sonrası Malatyasporluların "bitse de gitsek" havasında sahada dolaştığı ve Galatasaraylı topçuların da ligdeki Konyaspor maçını düşünerek kendilerini koruyarak oynadığı dakikalar olarak yer etti hafızalarımızda. Endüstriyel futbol acımasızdır ya, böyle bitik rakibi bulmuşken de bolca istatistik yapma şansını kaçırmadı Galatasaraylılar, Onyekuru ikinci golünü attı, Selçuk Yünan golcüye kupada siftah yapmasına yardım etti.
STAT: Yeni Malatya Stadyumu
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal, Bahattin Şimşek
VAR HAKEMLERİ: Abdulkadir Bitigen, Ali Şansalan
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent, Murat (Ahmed İldiz 66’), Donald, Aleksic, Guilherme, Adem (Ömer 66’), Kamara (Eren 77’)
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao (Selçuk 33’), Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli (Emre Akbaba 75’), Donk, Onyekuru, Diagne (Mitroglou 81’)
GOLLER: Linnes (4’), Feghouli (38’), Aleksic (45+14), (Onyekuru 58’, 73’), Mitroglou (83’) Mina (89’)
SARI KARTLAR: Feghouli (45’), Bülent (45’), Murat (45’), Aleksic (45+1’), Muslera (45+13), Kamara (50’), Onyekuru (58’)
Yazı: ultras/Movement Saat 08:10
Dosya: Maç Günü, Türkiye Kupası
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder